An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Doch die profitabelsten Phasen einer Aktie treten manchmal dann ein, wenn aus Zukunftsversprechen glasklare Meilensteine werden. Ob Goldproduktion in Westafrika, strategische Abspaltungen in der Industrie oder radikale Turnarounds im Beteiligungsgeschäft. Wenn Unternehmen einen klaren Meilenstein erreichen, beginnt oft die eigentliche Neubewertung. Insbesondere die Transformation von einem Gold-Explorer zu einem Produzenten, wie aktuell bei Desert Gold, steht in der Regel für steigende Kurse. Die projektspezifischen Risiken sinken schlagartig und Cashflows rechtfertigen für Investoren ganz andere Kursniveaus. Die momentanen Entwicklungen aller drei Unternehmen sind nicht nur spannend, ein näherer Blick könnte sich als lohnender Zeitvertreib erweisen.
Enthaltene Werte: CA25039N4084,DE0007236101,DE000A2NB650Den vollständigen Artikel lesen ...
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