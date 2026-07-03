Ist die Energieinfrastruktur der eigentliche Gewinner der Energiewende? Während Siemens Energy mit modernster Netztechnik die Elektrifizierung vorantreibt und E.ON Milliarden in den Ausbau und die Digitalisierung der Stromverteilernetze investiert, rückt mit Zefiro Methane ein bislang kaum beachteter Infrastrukturwert in den Fokus. Die Kanadier erschließen einen Milliardenmarkt rund um die Stilllegung alter Öl- und Gasquellen in den USA, deren Methanemissionen erhebliche Umwelt- und Klimabelastungen verursachen. Staatliche Förderprogramme, eine wachsende Pipeline und strategische Übernahmen treiben die operative Dynamik. Die jüngsten News zeigen, dass Energieinfrastruktur sich zum nächsten Wachstumshebel, der nach Einstufung von Analysten ohnehin unterbewerteten Aktie, entwickeln könnte.Den vollständigen Artikel lesen ...
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