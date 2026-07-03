© Foto: DALL*EMicron ist zur FOMO-Aktie des KI-Booms geworden. Michael Burry setzt dagegen - und erinnert daran, wie schnell Speicherchip-Aktien nach Boomphasen wieder brutal einbrechen können.Michael Burry legt im Chip-Sektor nach. Der aus "The Big Short" bekannte Investor hat nach eigenen Angaben eine Short-Position in Micron Technology eröffnet und damit seine Wette gegen die KI-getriebene Halbleiterrallye ausgeweitet. In einem Substack-Beitrag erklärte Burry, er habe Micron bei 1.051,87 US-Dollar je Aktie leerverkauft. Die Rallye der Aktie sei aus seiner Sicht nicht von nüchterner Analyse getragen, sondern von "Fear of Missing Out, der Greater-Fool-Theorie [und] dem …
Enthaltene Werte: US0382221051,US1491231015,US3134003017,US3135861090,US5951121038,US67066G1040,US78378X1XXX,2455711,US88160R1014,US98978V1035,US85208M1027,US70450Y1038,CA46438Q1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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