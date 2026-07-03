Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code
Trading
ISIN
Aggregated
Weighted
Market
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/06/2026
FR0013230612
52 424
16.4107
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/06/2026
FR0013230612
596
16.3449
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/06/2026
FR0013230612
1 441
16.6309
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/06/2026
FR0013230612
350
16.5994
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/06/2026
FR0013230612
1 976
16.5982
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/06/2026
FR0013230612
350
16.5800
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/01/2026
FR0013230612
2 112
16.7228
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/02/2026
FR0013230612
54 941
17.1494
XPAR
TOTAL
114 190
16.7787
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Contacts:
Tikehau Capital