AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Freiburg, 8. Juli 2026
Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
Ende der Medienmitteilungen
2362022 08.07.2026 CET/CEST
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|Aktuelle Nachrichten
|07:03
|AEVIS VICTORIA SA: AEVIS VICTORIA begrüsst das endgültige Volumen des IPOs von Infracore
|AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
AEVIS VICTORIA begrüsst das endgültige Volumen des IPOs von Infracore
08.07.2026 / 07:00 CET/CEST
Medienmitteilung
Freiburg...
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|30.06.
|AEVIS VICTORIA SA: AEVIS VICTORIA begrüsst die Ankündigung des IPO von Infracore
|AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
AEVIS VICTORIA begrüsst die Ankündigung des IPO von Infracore
30.06.2026 / 07:00 CET/CEST
Medienmitteilung
Freiburg, 30....
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|17.06.
|Aevis-Tochter Swiss Medical Network führt KI-gestützte Dokumentation ein
|Genolier - Die Aevis-Tochtergesellschaft Swiss Medical Network führt in ihren Kliniken eine KI-gestützte Dokumentationslösung gruppenweit ein. Zum Einsatz kommt die Plattform «Heidi», die Arzt-Patienten-Gespräche...
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|16.06.
|Aevis Victoria: Börsengang der Beteiligung Infracore an der SIX geplant
|16.06.
|Infracore plant IPO in den nächsten Wochen - Aevis bleibt an Bord
|Freiburg - Der Spitalimmobilien-Spezialist Infracore strebt an die Schweizer Börse. Je nach Marktbedingungen soll das IPO an der SIX in den kommenden Wochen erfolgen. Dabei will Aevis Victoria als strategischer...
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:39
|Infracore bestätigt IPO-Volumen - Börsendebüt am Donnerstag
|Freiburg - Der Spitalimmobilien-Spezialist Infracore hat das endgültige Volumen seines Börsengangs bekanntgegeben. Die Aktien werden wie geplant am morgigen Donnerstag, 9. Juli, zu einem bereits angekündigten...
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|08:26
|Infracore-IPO: Angebot wird zu CHF 54.00 je Aktie fixiert
|08:17
|Infracore-Börsengang ist in trockenen Tüchern
|07:33
|Infracore SA announces final IPO size at the fixed price of CHF 54 per share and beginning of trading on SIX Swiss Exchange tomorrow
|DJ Infracore SA announces final IPO size at the fixed price of CHF 54 per share and beginning of trading on SIX Swiss Exchange tomorrow
Infracore SA / Key word(s): IPO
Infracore SA announces final...
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|07:03
|Infracore SA: Infracore SA gibt das endgültige Volumen des IPOs zum festen Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie bekannt und nimmt morgen den Handel an der SIX Swiss Exchange auf
|Infracore SA
/ Schlagwort(e): Börsengang
Infracore SA gibt das endgültige Volumen des IPOs zum festen Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie bekannt und nimmt morgen den Handel...
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