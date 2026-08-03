AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Medienmitteilung
Interlaken, 3. August 2026
AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - MRH Switzerland AG setzt Wachstumskurs fort und übertrifft im ersten Halbjahr 2026 den Schweizer Hotelmarkt
MRH Switzerland AG, der Hotelzweig von AEVIS VICTORIA, hat im ersten Halbjahr 2026 den Wachstumskurs fortgesetzt - in einem insgesamt leicht rückläufigen Schweizer Hotelmarkt. Der Umsatz stieg um 1.0% auf CHF 104.9 Mio. bei einer weiterhin hohen operativen Rentabilität. Der durchschnittliche Zimmerpreis stieg um 2.8% und der RevPAR um 3.2%, was die Widerstandsfähigkeit und die qualitative Überperformance des Portfolios bestätigt.
MRH Switzerland AG («MRH») erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 einen konsolidierten Umsatz von CHF 104.9 Mio., was einem Anstieg um 1.0% entspricht. Der Umsatz im Geschäft mit Übernachtungen stieg auf CHF 61.5 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 60.9 Mio.). Auch das Gastronomiegeschäft verzeichnete ein Wachstum mit einem Umsatz von CHF 38.0 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 37.7 Mio.).
Überdurchschnittliche Entwicklung in einem rückläufigen Schweizer Markt
In diesem anspruchsvolleren Umfeld verzeichnete MRH ein Umsatzwachstum von 1.0% und einen noch stärkeren Anstieg seiner wichtigsten Kennzahlen zum Ertrag pro Zimmer: Der Durchschnittspreis pro Zimmer stieg um 2.8% auf CHF 651 (1. Halbjahr 2025: CHF 633). Der Ertrag pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) stieg um 3.2% auf CHF 354 (1. Halbjahr 2025: CHF 343).
Die Auslastung blieb mit 54.3% nahezu stabil (1. Halbjahr 2025: 54.1%). Der Anstieg des RevPAR ist somit in erster Linie auf die Verbesserung des Durchschnittspreises und weniger auf eine höhere Auslastung zurückzuführen. Er verdeutlicht die Fähigkeit von MRH, durch die Positionierung ihrer Häuser, die Preisdisziplin und die Qualität des Angebots Wert zu schaffen.
Hohe operative Rentabilität aufrechterhalten
Diese Entwicklung ist insbesondere auf den Anstieg der Marge im Gastronomiebereich, die 16.6% erreicht (1. Halbjahr 2025: 15.1%), sowie auf das sorgfältige Management der Verwaltungs-, Energie- und Betriebskosten zurückzuführen.
Ausblick
MRH blickt zuversichtlich auf die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2026. Die Entwicklung der internationalen Nachfrage, die geopolitische Volatilität und die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird das Unternehmen aufmerksam beobachten.
Weitere Informationen:
Über MRH Switzerland AG
Über Michel Reybier Hospitality
Über AEVIS VICTORIA SA
Ende der Medienmitteilungen
2375800 03.08.2026 CET/CEST