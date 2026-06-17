Genolier - Die Aevis-Tochtergesellschaft Swiss Medical Network führt in ihren Kliniken eine KI-gestützte Dokumentationslösung gruppenweit ein. Zum Einsatz kommt die Plattform «Heidi», die Arzt-Patienten-Gespräche transkribiert und Entwürfe für Berichte sowie Dokumentationen erstellt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Mit der neuen Lösung sollen Ärztinnen und Ärzte administrativ entlastet werden und den Angaben zufolge bis zu zwei Stunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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