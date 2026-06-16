Freiburg - Der Spitalimmobilien-Spezialist Infracore strebt an die Schweizer Börse. Je nach Marktbedingungen soll das IPO an der SIX in den kommenden Wochen erfolgen. Dabei will Aevis Victoria als strategischer Investor an Bord bleiben. Beim IPO wird ein Bruttoerlös von rund 200 Millionen Franken angepeilt. Der Nettoerlös soll insbesondere zur Finanzierung der Sale-and-Leaseback-Pipeline sowie zur Rückzahlung eines Aktionärsdarlehens in Höhe von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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