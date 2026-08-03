Freiburg - Die Aevis Victoria-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 im Hotelbereich den Umsatz gesteigert. Die Tochter MRH Switzerland AG erhöhte diesen um knapp 1,0 Prozent auf 104,9 Millionen Franken, teilte Aevis Victoria am Montag mit. Das Wachstum sei in einem insgesamt rückläufigen Schweizer Hotelmarkt erzielt worden, hiess es weiter. Bei MRH Switzerland stieg der Umsatz im Geschäft mit Übernachtungen um 1,0 Prozent auf 61,5 Millionen Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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