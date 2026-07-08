Köln (ots) -- Rekord-Halbjahr für RTL+ mit erneutem Wachstum bei Nutzung und Reichweite- RTL+ erreicht im Schnitt 10,69 Millionen Menschen- RTL bleibt Marktführer bei 14-49 und stärkster Privatsender bei 14-59RTL+ setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort und verzeichnet vom 1.1. bis 30.6.2026 das erfolgreichste erste Halbjahr seiner Geschichte. Das VOD-Gesamtnutzungsvolumen steigt gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent auf 356,32 Millionen Stunden*. Gleichzeitig wächst die durchschnittliche kumulierte Total-Streaming-Nettoreichweite auf 10,69 Millionen Menschen (+ 4,8 %). Im Streaming bleibt RTL+ bei den 14- bis 49-Jährigen und 14- bis 29-Jährigen die klare Nummer zwei hinter Amazon. Im linearen TV verteidigt RTL seine Spitzenposition als Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen und stärkster Privatsender bei den 14- bis 59-Jährigen.RTL Deutschland erreicht im Juni 2026, dem ersten gemeinsamen Monat mit Sky Deutschland, mit allen seinen TV- und Digitalangeboten (Streaming & Display) eine beeindruckende Nettoreichweite von 68,92 Mio. (Z3+). Das entspricht 86,7 Prozent aller Personen im Gesamtmarkt.*Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Wir wachsen im ersten Halbjahr und das gegen die Reichweitenbooster Olympia, Handball WM und Fußball WM bei ARD und ZDF! Das ist außergewöhnlich und bestätigt unsere Planung und Strategie. Unser Erfolg hat ein klares Fundament: die beliebtesten Best Brands des Landes im Mix mit packenden Sport-Übertragungen und dem Rückgrat unserer News und Magazine. Aber auch neue Angebote überzeugen unsere Zuschauer: mit 'Wer weiß wie wann was war?' ist uns gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab einer der erfolgreichsten deutschen Show-Neustarts der vergangenen Jahre gelungen. Darauf sind wir stolz. Denn hinter jedem Erfolg stehen Menschen, die mit Leidenschaft, Kreativität und großem Teamgeist jeden Tag daran arbeiten, unser Publikum zu begeistern."Bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht RTL+ ein VOD-Nutzungsvolumen von 252,71 Millionen Stunden (+ 3,1 %) und liegt damit im AGF-Ranking auf Platz zwei hinter Amazon. Bei den 14- bis 29-Jährigen wächst das Nutzungsvolumen sogar um 17,8 Prozent auf 105,88 Millionen Stunden - ebenfalls Rang zwei hinter Amazon.Im ersten Halbjahr ist "ntv Nachrichten" mit 45,73 Millionen Nutzern die meistgesehene Programmmarke der RTL-Gruppe** in TV & Streaming und setzt sich zudem an die Spitze der regelmäßigen Formate. Zu den Top 5 zählen außerdem "RTL Aktuell" (40,03 Mio.), "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (37,37 Mio.), "Exclusiv" (36,19 Mio.) und "stern TV" (35,35 Mio.). Bei den Einzelformaten und Reihen belegt "IBES - Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit 37,54 Millionen Nutzern Platz eins. Es folgen "Let's Dance?" (35,89 Mio.), "Wer wird Millionär?" (34,20 Mio.), "FUSSBALL: UEFA Europa League" (32,56 Mio.) und "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" (31,49 Mio.).Das meistgestreamte Format im VOD auf RTL+ nach Census+ ist im ersten Halbjahr erneut die tägliche Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit 85,79 Millionen Views. Dahinter folgt das Reality-Format "Kampf der Realitystars" mit 41,09 Millionen Views. Platz 3 belegt die tägliche Serie "Alles was zählt" mit 33,32 Mio. Views, knapp vor dem erfolgreichsten Showformat, der 19. Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit 33,00 Millionen Views. Komplettiert werden die Top-Platzierungen von den Reality-Formaten "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" mit 32,70 Mio. Views sowie "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" mit 29,60 Mio. Views.***Sendergruppe RTL Deutschland legt auch linear zuDie erfolgreichste lineare TV-Ausstrahlung der Sendergruppe RTL Deutschland im ersten Halbjahr war die Übertragung des Fußball-Länderspiels Deutschland-USA am 6. Juni bei RTL: Insgesamt 8,61 Millionen Zuschauer sahen das Sport-Highlight (MA: 39,6 %). In der Kernzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei herausragenden 50,2 Prozent. Das erste gemeinsame Super-Sport-Wochenende von RTL Deutschland und Sky Deutschland begeisterte mit Formel 1, dem DFB-Länderspiel USA-Deutschland, dem Finale der French Open und OKTAGON MMA insgesamt 25,03 Millionen Menschen über RTL, NITRO und Sky Sport. Damit gelang dem gemeinsamen Premium-Live-Sportangebot ein erfolgreicher Auftakt. Weitere starke Auftritte lieferten das Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Let's Dance", die neue Eventshow "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" sowie das gefeierte Comeback von "Der Lehrer".Der Sender RTList im ersten Halbjahr mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen die klare Nummer 1 unter den privaten Angeboten. Trotz der Olympischen Winterspiele und der Fußball-WM bei den öffentlich-rechtlichen Anbietern behauptet RTL damit sein starkes Vorjahresniveau. Bei den 14- bis 49-Jährigen überschreitet RTL als einziger Sender die 10-Prozent-Marke (MA: 10,1 %). Beim Gesamtpublikum liegt RTL mit 8,2 Prozent Marktanteil ebenfalls auf Vorjahresniveau.VOX liegt mit einem Marktanteil von 5,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen auf Vorjahresniveau, ebenso wie NITRO mit 2,0 Prozent und ntv mit 1,4 Prozent. RTL Up erreicht einen Halbjahres-Marktanteil von 2,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen (+ 0,1 PP), VOXup verbucht hier einem Marktanteil von 1,0 Prozent (+ 0,3 PP).Die Sender von RTL Deutschland erreichen gemeinsam einen Marktanteil von 26,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen - ein Plus um 0,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum.*Quelle: AGF Videoforschung, AGF Scope 1.15, X-Reach-Intervall; Anbieter: RTL & Sky Gruppe; Marktstandard Bewegtbild / Juni 2026**Programmmarken der RTL-Gruppe sortiert nach kum. Nettoreichweite Total Video in Mio.***Auswertung basierend auf eigenen Berechnungen aus AGF-Daten. Nur Einzeltitel mit mind. 1000 Views werden aggregiert.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; TV: 01.01.2026 - 30.06.2026, Streaming: 01.01.2026 - 30.06.2026; Marktstandard: Bewegtbild; TV-Intervall-Daten = nutzungsbezogen; TV-Sendestamm-Analysen = produktbezogen; Streamingintervall = nutzungsbezogen; Programmmarke = nutzungsbezogen, Top 5-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen.; endgültig gewichtete Daten.Pressekontakt:Konstantin von StechowRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6310559