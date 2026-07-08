Erfahrene Führungskraft aus den Bereichen KI und Technologie soll die nächste Phase der Innovation und des Wachstums bei IAS leiten; Lisa Utzschneider wird bis zum Jahresende als Sonderberaterin des Vorstands tätig sein

Integral Ad Science (IAS), eines der weltweit renommiertesten Unternehmen im Bereich Medienqualität, gab heute die Ernennung von Lidiane Jones zur Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. Jones tritt die Nachfolge von Lisa Utzschneider an, die das IAS mehr als sieben Jahre lang geleitet hat und bis Ende 2026 als Sonderberaterin des Vorstands im Unternehmen verbleiben wird, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Utzschneider wird zudem als Sonderberaterin für Novacap und dessen Portfoliounternehmen tätig sein.

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Lidiane Jones: Integral Ad Science CEO, Photo Credit: Pamela Hanson

Diese Ernennung spiegelt die langfristige strategische Vision von IAS für die Zukunft der digitalen Werbung wider. Da künstliche Intelligenz (KI) die Art und Weise verändert, wie Medien geplant, eingekauft, gemessen und optimiert werden, benötigen Werbetreibende zunehmend verlässliche Informationen, um Entscheidungen in Echtzeit treffen zu können. Dank Jones' fundierter Expertise in den Bereichen Produktentwicklung, Technologie und KI ist IAS in der einzigartigen Lage, seine Führungsposition im Bereich der Medienqualität weiter auszubauen und gleichzeitig die nächste Innovationsphase des Unternehmens voranzutreiben.

Frau Jones verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Leitung von Produkt- und Technologieabteilungen im Bereich Unternehmens- und Verbrauchersoftware. Zuvor war sie als CEO von Bumble sowie als CEO von Slack tätig, nachdem das Unternehmen von Salesforce übernommen worden war, wo sie als Executive Vice President und General Manager für den Bereich "Digital Experiences" fungierte. Zu Beginn ihrer Karriere hatte sie Führungspositionen bei Sonos inne und war mehr als ein Jahrzehnt lang bei Microsoft tätig.

"IAS nimmt eine einzigartige Position auf dem Markt ein", sagte Jones. "Das Unternehmen hat eine außergewöhnliche technologische Grundlage geschaffen und sich branchenweit sowie bei Kunden auf der ganzen Welt echtes Vertrauen erarbeitet. Angesichts einer weiteren, von KI getriebenen Transformationswelle in der Werbebranche bin ich davon überzeugt, dass IAS außerordentlich gut aufgestellt ist, um eine Führungsrolle zu übernehmen, Innovationen voranzutreiben und Kunden dabei zu unterstützen, sich in der Zukunft zurechtzufinden. Ich sehe eine unglaubliche Chance, auf der bereits bestehenden Dynamik aufzubauen und das nächste Wachstumskapitel des Unternehmens mitzugestalten."

Die Ernennung ist das Ergebnis eines umfassenden Nachfolgeprozesses, der in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat, Novacap und Utzschneider durchgeführt wurde.

"Die Leitung von IAS war eines der größten Privilegien meiner beruflichen Laufbahn", sagte Utzschneider. "Gemeinsam haben wir IAS zu einem der weltweit vertrauenswürdigsten Unternehmen im Bereich Medienqualität gemacht und unsere KI-gestützte Technologie ausgebaut, um unseren Kunden dabei zu helfen, sich im Bereich der digitalen Werbung mit mehr Intelligenz, Transparenz und Zuversicht zurechtzufinden. Mit Lidiane an der Spitze könnte ich mich nicht mehr auf die Zukunft von IAS freuen."

Über Integral Ad Science:

Integral Ad Science (IAS) ist eine weltweit führende Plattform, die KI-gestützte Medienqualität mit konkreten Geschäftsergebnissen verknüpft von der Markenwahrnehmung bis hin zur Umsatzsteigerung. Wir unterstützen Marken, Agenturen und Publisher dabei, Transparenz zu fördern, Verschwendung zu reduzieren und Wachstumspotenziale im offenen Web, in sozialen Medien, im CTV-Bereich und im Audiobereich zu erschließen. Indem IAS riesige Datenmengen in verwertbare Erkenntnisse umwandelt, hilft das Unternehmen Marketingfachleuten dabei, globale Kampagnen in Echtzeit zu optimieren, um die Rendite jedes investierten Mediendollars zu maximieren. Erfahren Sie mehr unter integralads.com.

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