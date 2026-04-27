IAS Total TV ermöglicht eine transparente Messung von Sendungen, Genres und Ratings bei Disney, NBCUniversal, Paramount und Prime Video sowie bei zahlreichen weiteren Publishern, die sich über Publica angemeldet haben. Auf diese Weise können Werbetreibende die Markeneignung verbessern und zugleich die Kampagnenergebnisse steigern.

Integral Ad Science (IAS) hat heute IAS Total TV vorgestellt, eine neue umfassende Suite von Lösungen für Connected TV (CTV), die speziell dafür entwickelt wurde, eine Transparenz in den Bereich des Streaming-Fernsehens zu bringen, die der des linearen Fernsehens gleichkommt. IAS Total TV bietet Marketern aggregierte Daten zu Genres, Ratings, Sprachen sowie auf Sendungs- und Programmebene von Disney, NBCUniversal, Paramount und Prime Video sowie von zahlreichen weiteren Anbietern, die Publica nutzen. IAS Total TV bündelt Erkenntnisse zu Inhalten, Medienqualität, Bereitstellungswegen und Ergebnissen in einer einheitlichen Ansicht innerhalb der Benutzeroberfläche (UI) von IAS Signal. Werbetreibende können selbst bestimmen, wann und wie ihre Werbung neben CTV-Inhalten geschaltet werden soll und so ein markenbezogenes und markengerechtes Umfeld gewährleisten.

"Da Werbetreibende zunehmend auf Connected TV setzen, ist der Bedarf an mehr Transparenz und Leistungsdaten wichtiger denn je", erklärt Dana McGraw, SVP, Data and Measurement Science, Disney Advertising. "Durch die Kooperation mit IAS helfen wir Werbetreibenden, klarere und besser umsetzbare Erkenntnisse über ihre Kampagnen und die Bereiche zu erhalten, die den größten Wert generieren, und schaffen so mehr Vertrauen und Transparenz hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit im CTV-Ökosystem."

Im vierten Quartal 2025 entfielen laut Nielsen 74,2 der gesamten TV-Nutzung in den USA auf werbefinanzierte Angebote. Davon entfällt fast die Hälfte (45,6 %) auf Streaming, darunter werbefinanzierte kostenlose TV-Dienste (FAST), werbefinanzierte Video-on-Demand-Dienste (AVOD) und werbefinanzierte Abonnement-Video-on-Demand-Dienste (SVOD). Damit liegt Streaming vor dem traditionellen Fernsehen und hat den größten Anteil aller Medien. Media Buyer sind den Zuschauern gefolgt und investieren hohe Summen in das CTV-Ökosystem. Dennoch haben sie keinen Zugang zu einer einheitlichen und zuverlässigen Informationsquelle, die ihnen Aufschluss darüber gibt, in welchen Sendungen und Programmen ihre Werbung in großem Umfang geschaltet wird. Zudem ist es für Marketer nach wie vor kompliziert und mühsam, isolierte Daten zusammenzuführen, um die Effektivität der hohen Werbeausgaben nachzuweisen. Angesichts der hohen CPMs dieses Premium-Medienkanals und der knappen Werbebudgets müssen Marketer unbedingt vermeiden, Mittel für intransparentes Inventar, ungeeignete Inhalte oder Anzeigen zu verschwenden, die auf Nicht-CTV-Geräten gezeigt werden.

"Transparenz ist der entscheidende Faktor, um CTV-Impressionen in gezielte Interaktionen zu verwandeln", erläutert Srishti Gupta, Chief Product Officer bei Integral Ad Science. "Dank enger und vertrauensvoller Beziehungen zu führenden CTV-Streamingdiensten und Rundfunkanbietern bringt IAS mehr Transparenz und Verantwortlichkeit in das Ökosystem. IAS Total TV dient als Visibility Engine zwischen Käufern und Verkäufern. Die Lösung gibt Werbetreibenden die nötige Transparenz, Kontrolle und Validierung an die Hand, um ihre Kampagnen in hochwertigen, relevanten und markengerechten Umfeldern zu schalten, die messbare Ergebnisse erzielen."

Mit IAS Total TV erhalten Marketer folgende Vorteile:

Transparenzmessung auf Content-Ebene in Echtzeit, aggregiert nach Sendung, Programm, Genre, Rating, Sprache, App und Plattform

Optimierung von Workflows durch nahtlose, kanalübergreifende Eignungsprüfungen, wodurch die Konsistenz und der Nutzen digitaler Videoinvestitionen maximiert werden

Vertrauenswürdige Verifizierung durch Drittanbieter, um die Effizienz der Ausgaben zu steigern, die Messbarkeit zu verbessern und vor der Gebotsabgabe umsetzbare Erkenntnisse zu generieren

Messung der Ergebnisse anhand von CTV-Kennzahlen, einschließlich Qualitätsreichweite und inkrementeller Konversionen

Außerdem können sie mithilfe der Kernprodukte von IAS zur Verifizierung darunter Geräteverifizierung, erweiterte IVT und Sichtbarkeitsmessung die richtige Zielgruppe in relevanten, sicheren und hochwertigen Umgebungen erreichen. Gleichzeitig sorgt IAS für den datenschutzkonformen und VPPA-konformen Schutz der Publisher-Daten und fördert so das Wachstum des gesamten Ökosystems.

Über Integral Ad Science

Integral Ad Science (IAS) ist eine weltweit führende Plattform für Medienmessung und -optimierung. Sie liefert die aussagekräftigsten Daten der Branche, um für die weltweit größten Werbetreibenden, Publisher und Medienplattformen exzellente Ergebnisse zu erzielen. Die Software von IAS liefert umfassende und aufbereitete Daten, damit Anzeigen von echten Menschen in sicheren und geeigneten Umgebungen gesehen werden und so die Effektivität der Werbekampagnen sowie die Erträge der Publisher gesteigert werden. Unser Ziel ist es, der globale Maßstab für Vertrauen und Transparenz bei der Qualität digitaler Medien zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie integralads.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260427897929/de/

Contacts:

Pressekontakt:

IAS

Tricia Mifsud

press@integralads.com