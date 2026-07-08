Chur - Der deutsche Werkzeughändler Würth hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz um 4,3 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro gesteigert, währungsbereinigt resultierte ein Plus von 5,4 Prozent. Die Schweizer Einheit zeigte ein Wachstum im ähnlichen Umfang. Das Betriebsergebnis der Gruppe wuchs noch deutlicher auf 515 Millionen Euro, was einem Plus von 8,4 Prozent entsprach. Die Würth-Gesellschaften in der Schweiz steigerten die Verkäufe um 4,5 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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