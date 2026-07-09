Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol (FRA/USA): ALI/ALM) schreibt derzeit eines der spannendsten Wachstumskapitel im globalen Rohstoffsektor. Während China den Wolframmarkt weiter dominiert und westliche Staaten ihre Lieferketten für Verteidigung, Halbleiter und Hochtechnologie neu ordnen, entwickelt sich Almonty zum wohl bedeutendsten nicht-chinesischen Wolframproduzenten der kommenden Jahre. Mit dem Produktionsstart der Weltklasse-Mine Sangdong, einer mehrfach überzeichneten Finanzierung über 700 Mio. USD, der Aufnahme in den Russell 1000 sowie zusätzlichen Wachstumsperspektiven durch Molybdän und das US-Projekt in Montana verdichten sich die operativen Meilensteine in rasantem Tempo. Gleichzeitig treffen niedrige Förderkosten auf ein historisch hohes Preisniveau für Wolfram, eine Kombination, die erhebliches Ertragspotenzial eröffnet. Bislang haben Investoren das wohl noch nicht sauber durchkalkuliert. Immerhin erkennen immer mehr institutionelle Investoren, dass hier nicht nur ein Minenunternehmen unter Tausenden entsteht, sondern ein strategischer Partner für die Versorgung kritischer Industrien des Westens. Die Neubewertung hat in 2026 begonnen, doch angesichts der operativen Dynamik, der geopolitischen Rückenwinde und der langfristigen Wachstumsoptionen könnte sie noch längst nicht abgeschlossen sein. Wer auf die nächste Generation strategischer Rohstoffunternehmen setzen möchte, sollte Almonty Industries jetzt besonders aufmerksam beobachten. Aktuell bietet sich eine interessante Konsolidierungsformation an deren Abschluss ein Ausbruch nach oben stehen sollte.

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