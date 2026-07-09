Nach Abschluss der Offerte hat sich die Mailänder Bank eine Hauptversammlungs-Mehrheit gesichert - und damit faktisch die Kontrolle über die Commerzbank. Fragen bleiben dennoch offen. Auch die Commerzbank-Chefin äußert sich: "Ich agiere weiter unabhängig". Die Mailänder Großbank Unicredit hat mit Abschluss ihrer Tauschofferte ihre Beteiligung an der Commerzbank deutlich aufgestockt. Laut Mitteilung haben Anteilseigner Unicredit bis zum vergangenen Freitag 17,60 Prozent der Commerzbank-Anteile angedient. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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