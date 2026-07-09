DJ PTA-Adhoc: U.C.A. Aktiengesellschaft: Erhebliche außerordentliche Erträge - U.C.A. AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Portfoliogesellschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Erhebliche außerordentliche Erträge

U.C.A. Aktiengesellschaft: Erhebliche außerordentliche Erträge

U.C.A. AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Portfoliogesellschaft

München (pta000/09.07.2026/20:45 UTC+2)

München, 9. Juli 2026 - Die U.C.A. Aktiengesellschaft (DE000A12UK57) hat den Vollzug (Closing) der am 9. Mai 2026 vereinbarten Veräußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Pflegia GmbH an einen internationalen Finanzinvestor vollzogen.

Im Rahmen der Transaktion hat die U.C.A. einen Teil des Veräußerungserlöses im Wege einer Minderheitsbeteiligung in die Erwerberstruktur reinvestiert.

Durch die Transaktion realisiert die U.C.A. einen signifikanten Buchgewinn sowie einen Netto-Liquiditätszufluss jeweils im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Sämtliche marktüblichen und regulatorischen Vollzugsbedingungen wurden erfüllt.

(Ende)

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Aussender: U.C.A. Aktiengesellschaft Stefan-George-Ring 29 81929 München Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Steuer Tel.: +49 89 993194-11 E-Mail: steuer@uca.de Website: www.uca.de ISIN(s): DE000A12UK57 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

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July 09, 2026 14:45 ET (18:45 GMT)