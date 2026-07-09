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WKN: A12UK5 | ISIN: DE000A12UK57 | Ticker-Symbol: UCA1
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Dow Jones News
09.07.2026 21:21 Uhr
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PTA-Adhoc: U.C.A. Aktiengesellschaft: Erhebliche außerordentliche Erträge - U.C.A. AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Portfoliogesellschaft

DJ PTA-Adhoc: U.C.A. Aktiengesellschaft: Erhebliche außerordentliche Erträge - U.C.A. AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Portfoliogesellschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Erhebliche außerordentliche Erträge

U.C.A. Aktiengesellschaft: Erhebliche außerordentliche Erträge

U.C.A. AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Portfoliogesellschaft

München (pta000/09.07.2026/20:45 UTC+2)

München, 9. Juli 2026 - Die U.C.A. Aktiengesellschaft (DE000A12UK57) hat den Vollzug (Closing) der am 9. Mai 2026 vereinbarten Veräußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Pflegia GmbH an einen internationalen Finanzinvestor vollzogen.

Im Rahmen der Transaktion hat die U.C.A. einen Teil des Veräußerungserlöses im Wege einer Minderheitsbeteiligung in die Erwerberstruktur reinvestiert.

Durch die Transaktion realisiert die U.C.A. einen signifikanten Buchgewinn sowie einen Netto-Liquiditätszufluss jeweils im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Sämtliche marktüblichen und regulatorischen Vollzugsbedingungen wurden erfüllt.

(Ende)

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Aussender:      U.C.A. Aktiengesellschaft 
           Stefan-George-Ring 29 
           81929 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jürgen Steuer 
Tel.:         +49 89 993194-11 
E-Mail:        steuer@uca.de 
Website:       www.uca.de 
ISIN(s):       DE000A12UK57 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783622700763 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 14:45 ET (18:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
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