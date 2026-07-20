DJ PTA-News: U.C.A. Aktiengesellschaft: Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

U.C.A. Aktiengesellschaft: Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026

München (pta000/20.07.2026/07:00 UTC+2)

U.C.A. erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein Finanzergebnis aus Zinserträgen und -aufwendungen sowie sonstigen Erträgen und Aufwendungen aus zur Geldanlage gehaltenen Wertpapieren und Fonds in Höhe von TEUR 31 (Vj. TEUR 454). Die Erträge aus Beteiligungen betrugen TEUR 42 (Vj. TEUR 224).

Demgegenüber standen Gesamtkosten, saldiert mit sonstigen betrieblichen Erträgen, in Höhe von TEUR 222 (Vj. TEUR 237). Erträge oder Aufwendungen aus der Neubewertung von Beteiligungen oder zur Geldanlage gehaltenen Wertpapieren und Fonds wurden nicht erfasst. Das vorläufige Ergebnis vor Steuern beträgt somit TEUR -150 (Vj. TEUR 441).

Die freie Liquidität der U.C.A. AG (einschließlich zur Geldanlage gehaltener liquider Aktien und Fonds, bewertet zu handelsrechtlichen Kursen zum letzten Bilanzierungsstichtag (31.12.2025) bzw. zu Einstandskursen) lag zum 30.6.2026 bei rd. EUR 4,8 Mio.

Dieses Halbjahresergebnis berücksichtigt noch nicht die am 8. Juli 2026 vollzogene Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung Pflegia GmbH.

(Ende)

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July 20, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)