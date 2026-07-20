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Dow Jones News
20.07.2026 07:33 Uhr
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PTA-News: U.C.A. Aktiengesellschaft: Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026

DJ PTA-News: U.C.A. Aktiengesellschaft: Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

U.C.A. Aktiengesellschaft: Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026

München (pta000/20.07.2026/07:00 UTC+2)

U.C.A. erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein Finanzergebnis aus Zinserträgen und -aufwendungen sowie sonstigen Erträgen und Aufwendungen aus zur Geldanlage gehaltenen Wertpapieren und Fonds in Höhe von TEUR 31 (Vj. TEUR 454). Die Erträge aus Beteiligungen betrugen TEUR 42 (Vj. TEUR 224).

Demgegenüber standen Gesamtkosten, saldiert mit sonstigen betrieblichen Erträgen, in Höhe von TEUR 222 (Vj. TEUR 237). Erträge oder Aufwendungen aus der Neubewertung von Beteiligungen oder zur Geldanlage gehaltenen Wertpapieren und Fonds wurden nicht erfasst. Das vorläufige Ergebnis vor Steuern beträgt somit TEUR -150 (Vj. TEUR 441).

Die freie Liquidität der U.C.A. AG (einschließlich zur Geldanlage gehaltener liquider Aktien und Fonds, bewertet zu handelsrechtlichen Kursen zum letzten Bilanzierungsstichtag (31.12.2025) bzw. zu Einstandskursen) lag zum 30.6.2026 bei rd. EUR 4,8 Mio.

Dieses Halbjahresergebnis berücksichtigt noch nicht die am 8. Juli 2026 vollzogene Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung Pflegia GmbH.

(Ende)

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Aussender:      U.C.A. Aktiengesellschaft 
           Stefan-George-Ring 29 
           81929 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jürgen Steuer 
Tel.:         +49 89 993194-11 
E-Mail:        steuer@uca.de 
Website:       www.uca.de 
ISIN(s):       DE000A12UK57 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784523600984 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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