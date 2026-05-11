DJ PTA-Adhoc: U.C.A. Aktiengesellschaft: U.C.A. AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Portfoliogesellschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Erhebliche außerordentliche Erträge

U.C.A. Aktiengesellschaft: U.C.A. AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Portfoliogesellschaft

München (pta000/11.05.2026/07:00 UTC+2)

München, 11.05.2026 - Die U.C.A. Aktiengesellschaft (DE000A12UK57) hat am vergangenen Wochenende einen Vertrag über die Veräußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Pflegia GmbH an einen internationalen Finanzinvestor unterzeichnet.

Im Rahmen der Transaktion wird die U.C.A. einen Teil des Veräußerungserlöses im Wege einer Minderheitsbeteiligung in die Erwerberstruktur reinvestieren.

Durch die Transaktion realisiert die U.C.A. einen signifikanten Buchgewinn sowie einen Netto-Liquiditätszufluss jeweils im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem Vorbehalt marktüblicher sowie regulatorischer Bedingungen und wird innerhalb der nächsten zwei Monate erwartet.

(Ende)

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Aussender: U.C.A. Aktiengesellschaft Stefan-George-Ring 29 81929 München Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Steuer Tel.: +49 89 993194-11 E-Mail: steuer@uca.de Website: www.uca.de ISIN(s): DE000A12UK57 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

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May 11, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)