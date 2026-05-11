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Dow Jones News
11.05.2026 07:33 Uhr
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PTA-Adhoc: U.C.A. Aktiengesellschaft: U.C.A. AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Portfoliogesellschaft

DJ PTA-Adhoc: U.C.A. Aktiengesellschaft: U.C.A. AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Portfoliogesellschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Erhebliche außerordentliche Erträge

U.C.A. Aktiengesellschaft: U.C.A. AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Portfoliogesellschaft

München (pta000/11.05.2026/07:00 UTC+2)

München, 11.05.2026 - Die U.C.A. Aktiengesellschaft (DE000A12UK57) hat am vergangenen Wochenende einen Vertrag über die Veräußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Pflegia GmbH an einen internationalen Finanzinvestor unterzeichnet.

Im Rahmen der Transaktion wird die U.C.A. einen Teil des Veräußerungserlöses im Wege einer Minderheitsbeteiligung in die Erwerberstruktur reinvestieren.

Durch die Transaktion realisiert die U.C.A. einen signifikanten Buchgewinn sowie einen Netto-Liquiditätszufluss jeweils im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem Vorbehalt marktüblicher sowie regulatorischer Bedingungen und wird innerhalb der nächsten zwei Monate erwartet.

(Ende)

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Aussender:      U.C.A. Aktiengesellschaft 
           Stefan-George-Ring 29 
           81929 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jürgen Steuer 
Tel.:         +49 89 993194-11 
E-Mail:        steuer@uca.de 
Website:       www.uca.de 
ISIN(s):       DE000A12UK57 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778475600925 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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