DJ PTA-News: U.C.A. Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2025 - Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2025
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
U.C.A. Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2025
Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2025
München (pta000/17.03.2026/20:00 UTC+1)
Die U.C.A. AG erzielte - nach Berücksichtigung etwaiger Ab- oder Zuschreibungen der Beteiligungen und Aktien - in 2025 einen Gewinn aus Beteiligungen in Höhe von TEUR 2.866. Das Finanzergebnis aus Zinserträgen und -aufwendungen sowie sonstigen Erträgen und Aufwendungen aus zur Geldanlage gehaltenen Wertpapieren beträgt TEUR 525. Daneben fielen sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 13 an. Demgegenüber standen betriebliche Gesamtkosten von TEUR 479. Unter Berücksichtigung von Steuern in Höhe von TEUR 40 fiel ein Jahresüberschuss von TEUR 2.885 (Vj. TEUR 3.017) an. Die Liquidität der U.C.A. AG (einschließlich zur Geldanlage gehaltener liquider Aktien und Fonds, bewertet zu handelsrechtlichen Kursen) beläuft sich auf ca. EUR 4,2 Mio. (Stand 31.12.2025).
(Ende)
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March 17, 2026 15:00 ET (19:00 GMT)