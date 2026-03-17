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Dow Jones News
17.03.2026 20:33 Uhr
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PTA-News: U.C.A. Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2025 - Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2025

DJ PTA-News: U.C.A. Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2025 - Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

U.C.A. Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2025

Vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2025

München (pta000/17.03.2026/20:00 UTC+1)

Die U.C.A. AG erzielte - nach Berücksichtigung etwaiger Ab- oder Zuschreibungen der Beteiligungen und Aktien - in 2025 einen Gewinn aus Beteiligungen in Höhe von TEUR 2.866. Das Finanzergebnis aus Zinserträgen und -aufwendungen sowie sonstigen Erträgen und Aufwendungen aus zur Geldanlage gehaltenen Wertpapieren beträgt TEUR 525. Daneben fielen sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 13 an. Demgegenüber standen betriebliche Gesamtkosten von TEUR 479. Unter Berücksichtigung von Steuern in Höhe von TEUR 40 fiel ein Jahresüberschuss von TEUR 2.885 (Vj. TEUR 3.017) an. Die Liquidität der U.C.A. AG (einschließlich zur Geldanlage gehaltener liquider Aktien und Fonds, bewertet zu handelsrechtlichen Kursen) beläuft sich auf ca. EUR 4,2 Mio. (Stand 31.12.2025).

(Ende)

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Aussender:      U.C.A. Aktiengesellschaft 
           Stefan-George-Ring 29 
           81929 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jürgen Steuer 
Tel.:         +49 89 993194-11 
E-Mail:        steuer@uca.de 
Website:       www.uca.de 
ISIN(s):       DE000A12UK57 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773774000003 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 15:00 ET (19:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
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