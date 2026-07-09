Hytera, ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Lösungen für die kritische Kommunikation, gab die Markteinführung des PDC580 Dual-Mode Funkgeräts bekannt. Es wurde entwickelt für Unternehmen, die weiterhin auf PMR setzen und gleichzeitig die Breitbandkommunikation in ihren zunehmend dezentralen Betriebsabläufen ausbauen.

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Built to connect LTE and PMR, the Hytera PDC580 brings dual-mode communication into one compact rugged radio.

"Der Übergang von Schmalband zu Breitband erfolgt nicht von heute auf morgen", sagte Arthur Luo, Produktmanager der Hytera Smart Terminal BU. "Viele Unternehmen werden noch über Jahre hinweg gemischte Kommunikationsumgebungen betreiben. Das PDC580 wurde entwickelt, um diesen Übergang nahtlos zu gestalten, sodass Teams in Verbindung bleiben können, ohne etablierte Arbeitsabläufe ändern zu müssen."

Bei vielen Einsätzen arbeiten Mitarbeiter an verschiedenen Standorten, in unterschiedlichen Abteilungen und Netzwerkumgebungen. Das PDC580 unterstützt digitale PMR-, analoge und PoC-Kommunikation mit einem einzigen Gerät, sodass Nutzer zwischen lokaler Funkabdeckung und Breitbandnetzen wechseln können, ohne Geräte oder Arbeitsabläufe ändern zu müssen. Bei Routinepatrouillen oder Wartungsarbeiten ermöglichen vertraute Bedienelemente und spezielle PTT-Tasten eine schnelle Kommunikation sowohl mit Teams vor Ort als auch mit Disponenten an entfernten Standorten. Wenn sich ein Vorfall zuspitzt, ermöglicht die PMR-PoC-Simul-Call-Funktion, dass eine einzige Übertragung gleichzeitig Nutzer in Schmalband- und Breitbandnetzen erreicht, um die Befehlsübermittlung zu beschleunigen und Kommunikationsverzögerungen zu reduzieren.

Über die individuelle Kommunikation hinaus kann das PDC580 auch als Sprach-Gateway zwischen PMR- und PoC-Nutzern fungieren. Durch die Verbindung bestehender Funksysteme mit Breitbandnetzen ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit über gemischte Kommunikationsumgebungen hinweg auszuweiten, und unterstützt so eine schrittweise Umstellung auf eine Kommunikationsinfrastruktur der nächsten Generation, ohne etablierte Arbeitsabläufe zu stören.

Das Funkgerät wurde speziell für Umgebungen entwickelt, in denen verpasste Nachrichten die Sicherheit und die Reaktionszeit beeinträchtigen können. Es bietet einen lauten, klaren Klang mit professioneller Rauschunterdrückung, damit Nutzer Anweisungen auch in der Nähe von Verkehr, Kraftwerken, Bahnstrecken, in Wäldern sowie bei Wind und Regen gut hören können. Dank seiner robusten Bauweise, der ganztägigen Betriebsdauer, der Schnellladefunktion über Typ-C-Anschluss und der Einsatzfähigkeit bei Temperaturen von bis zu -30 °C gewährleistet es eine zuverlässige Kommunikation auch während langer Schichten und unter rauen Außenbedingungen.

Da Unternehmen zunehmend in gemischten Kommunikationsumgebungen agieren, bietet das PDC580 einen praktischen Weg zu nahtloser Zusammenarbeit, ohne dass eine sofortige Erneuerung der Infrastruktur erforderlich ist, und trägt so dazu bei, die Betriebskontinuität vor, während und nach kritischen Ereignissen aufrechtzuerhalten.

Über Hytera

Die Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Lösungen für die kritische Kommunikation. Seit über drei Jahrzehnten beliefert Hytera Kunden weltweit mit seinem innovativen Produktportfolio, das unter anderem Funkgeräte, konvergente PMR- und LTE-Kommunikationslösungen, schnell einsetzbare Kommunikationssysteme, am Körper getragene Kameras sowie Leitstellenausrüstung umfasst. Erfahren Sie mehr unter: https://www.hytera.com/en/

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