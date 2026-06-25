Hytera, ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Lösungen für die kritische Kommunikation, hat auf der Critical Communications World (CCW) 2026 das tragbare MCS-Funkgerät W60 vorgestellt. Das leichte, tragbare Gerät wurde als Ergänzung zu bestehenden PMR-Systemen entwickelt und hilft Organisationen dabei, die missionskritische Kommunikation über die Reichweitengrenzen herkömmlicher Funknetze hinaus aufrechtzuerhalten. Damit unterstützt es sicherere und besser vernetzte Abläufe in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Verkehr, Energie und Industrie.

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W60 Wearable MCS Radio for connected operations beyond PMR coverage

Ausweitung der Kommunikation über die PMR-Reichweite hinaus

Die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Kommunikation in Kellern, Tunneln, unterirdischen Anlagen und anderen schwer abzudeckenden Umgebungen stellt für viele Organisationen nach wie vor eine Herausforderung dar. Der Ausbau der PMR-Infrastruktur an diesen Standorten erfordert oft erhebliche Investitionen und einen hohen Zeitaufwand für die Bereitstellung.

Das W60 bewältigt diese Herausforderung, indem es eine Verbindung zu einem vorhandenen PMR-Funkgerät herstellt und dieses um breitbandige MCX-Dienste erweitert. Im täglichen Betrieb fungiert es als kabelgebundenes Fernsprechmikrofon. Wenn sich das Personal außerhalb der Funkreichweite bewegt, ermöglicht das W60 die Kommunikation über breitbandige MCX-Netzwerke und hilft den Teams so, in Verbindung zu bleiben, ohne etablierte Arbeitsabläufe zu ändern oder bestehende Funksysteme zu ersetzen.

Durch die Unterstützung von MCX-Zugang und prioritätsbasierten Diensten trägt das W60 zudem dazu bei, eine zuverlässige Sprachkommunikation auch bei Netzwerküberlastung aufrechtzuerhalten, sodass kritische Informationen das Personal an vorderster Front weiterhin erreichen, wenn es darauf ankommt.

Verbesserung der operativen Transparenz und Koordination

Über die Sprachkommunikation hinaus trägt das W60 zur Verbesserung der Einsatzübersicht bei, indem es die Verbindung zu Leitstellen an Orten aufrechterhält, an denen die herkömmliche Funkreichweite möglicherweise begrenzt ist. Seine integrierte 8-MP-Kamera unterstützt Live-Videostreaming und Aufnahmen vor Ort und bietet Disponenten und Vorgesetzten einen besseren Einblick in sich entwickelnde Situationen und Aktivitäten im Einsatz.

Video-, Audio- und Einsatzdaten werden durch AES-256-Verschlüsselung und einen austauschbaren, sicheren Speicher geschützt, was Organisationen dabei hilft, die Datensicherheit und die Integrität von Beweismitteln zu gewährleisten.

Entwickelt für anspruchsvolle Einsatzumgebungen

Mit einem Gewicht von etwa 156 Gramm ist das W60 für den ganztägigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Eine KI-gestützte Geräuschunterdrückung und ein leistungsstarker Lautsprecher sorgen für klare Kommunikation an lauten Orten, während das robuste Design der Schutzklasse IP68 Schutz vor Wasser, Staub und versehentlichem Herunterfallen bietet.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden unterstützt das Gerät lange Schichten und lang andauernde Einsätze. Bei Bedarf kann es zudem zusätzliche Energie von einem angeschlossenen PMR-Funkgerät beziehen.

Maximierung bestehender PMR-Investitionen

"Viele Organisationen stehen vor Kommunikationsherausforderungen an einer begrenzten Anzahl schwieriger Standorte, an denen ein Ausbau der PMR-Infrastruktur nicht immer praktikabel ist", sagte Ray Zhang, Produktdirektor bei Hytera Europe. "Das W60 hilft dabei, die Konnektivität durch Breitband-MCX-Dienste auf diese Bereiche auszuweiten und gleichzeitig bestehende PMR-Investitionen zu erhalten. Das Personal bleibt vernetzt, für die Einsatzleitung sichtbar und wird unterstützt, wo auch immer der Einsatz es hinführt."

Durch die Überbrückung von PMR- und Breitbandkommunikation bietet das W60 Unternehmen einen praktischen und kosteneffizienten Weg zu konvergenter, missionskritischer Kommunikation und trägt so dazu bei, die Abdeckung zu erweitern, die Betriebskontinuität zu verbessern und den Wert der bestehenden Kommunikationsinfrastruktur zu maximieren.

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