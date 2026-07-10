Die GFT-Technologies-Aktie konnte sich nach ihrem kräftigen Kurseinbruch zunächst deutlich erholen und stieg in der Spitze auf rund 24 €. Zuletzt geriet der IT-Wert jedoch wieder unter Druck und notiert am Freitag bei etwa 19,50 €. Damit stellt sich für Anleger die Frage: Ist der Rücksetzer eine neue Einstiegschance oder drohen weitere Kursverluste? Partnerschaft eröffnet neue Wachstumschancen Für zusätzliche Fantasie sorgt die im Juni bekannt gegebene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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