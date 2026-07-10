Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/07/2026
FR0013230612
2 376
17.3313
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/07/2026
FR0013230612
400
17.4200
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/07/2026
FR0013230612
3 049
17.5272
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/07/2026
FR0013230612
2 297
17.3465
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/07/2026
FR0013230612
7
17.0000
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/07/2026
FR0013230612
1 424
16.9479
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
09/07/2026
FR0013230612
51 857
16.9624
XPAR
TOTAL
61 410
17.0217
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Contacts:
Tikehau Capital