Gold fällt, China greift zu - größter Zukauf seit Oktober 2023

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Während erste Marktstimmen bereits das Ende des Goldbooms ausriefen, nutzte China den Preissturz wie eine Rabattaktion. Die Volksrepublik habe im Juni so viel Gold gekauft wie seit Oktober 2023 nicht mehr und damit ihre Kaufserie auf 20 Monate in Folge verlängert.
Während erste Marktstimmen bereits das Ende des Goldbooms ausriefen, nutzte China den Preissturz wie eine Rabattaktion. Die Volksrepublik habe im Juni so viel Gold gekauft wie seit Oktober 2023 nicht mehr und damit ihre Kaufserie auf 20 Monate in Folge verlängert.
Schwächster Monat seit 2008
Der Goldpreis sei im Juni unter 4.000 US Dollar gefallen und habe damit den stärksten monatlichen Rückgang seit der Finanzkrise 2008 verzeichnet. Nach Angaben des Rohstoffinvestors Marin Katusa seien seit Jahresbeginn fast 18 Milliarden US Dollar aus börsengehandelten Goldfonds abgeflossen. Anleger dieser Fonds hätten insgesamt rund vier Millionen Feinunzen verkauft.
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