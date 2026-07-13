EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm

IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



13.07.2026 / 10:50 CET/CEST

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IVU Traffic Technologies AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - 5. Zwischenmeldung

Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 06.07.2026 bis einschließlich 10.07.2026 insgesamt 12.992 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 21,6724 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtvolumen zurück-

erworbener Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR)1 06.07.2026 2.578 21,7621 07.07.2026 2.624 21,7524 08.07.2026 2.651 21,3509 09.07.2026 2.581 21,6194 10.07.2026 2.558 21,8864 Summe 12.992 21,6724

1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 54.380 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).



Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.



Berlin, 13. Juli 2026

Der Vorstand



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