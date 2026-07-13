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CHAPTERS Group AG erhöht Ausblick 2026 für das organische Wachstum des adjustierten operativen EBITDA und lädt zum Capital Markets Day 2026 ein



13.07.2026 / 14:29 CET/CEST

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CHAPTERS Group AG, das Zuhause für mission critical digital solutions, hat heute eine Erhöhung des Ausblicks 2026 für das organische Wachstum des adjustierten operativen EBITDA bekannt gegeben und lädt Investoren und Analysten zu ihrem Capital Markets Day 2026 ein. Highlights: Aktualisierter EBITDA-Ausblick: CHAPTERS erwartet für 2026 nunmehr ein organisches Wachstumi des adjustierten operativen EBITDA von über 22% (bisheriger Ausblick: 14-17%). Umsatzausblick bestätigt: CHAPTERS erwartet für 2026 unverändert ein organisches Umsatzwachstumi im hohen einstelligen Bereich, mit einer höheren Wachstumsrate im Bereich der wiederkehrenden Umsätze. Capital Markets Day: CHAPTERS veranstaltet ihren Capital Markets Day am 15. Juli 2026 um 15:00 Uhr CEST in Hamburg. Die Registrierung für den Live-Webcast ist möglich unter:

> REGISTRIERUNGSLINK < . Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird nicht zur Verfügung gestellt. *** Jan Mohr, CEO: "Mit Veröffentlichung unserer vorläufigen Ergebnisse im März 2026 haben wir kommuniziert, dass wir erwarten, dass die das organische Wachstum in der Gruppe beschleunigen wird. Diese Beschleunigung tritt nun schneller und stärker ein als ursprünglich erwartet. Die Manuscript Method hat einen pragmatischen, schnellen und vertrauensvollen Austausch mit unseren Plattformen etabliert. Das zahlt sich nun im Zeitalter der KI aus: Automatisierungsinitiativen in der gesamten Gruppe führen früher als geplant zu Effizienzgewinnen. Darüber hinaus schlägt sich der Aufbau von Industriestandards in der Gruppe zunehmend in Umsatz- und Kostensynergien nieder. Auf dieser Basis erhöhen wir unseren Ausblick für das organische Wachstum des adjustierten operativen EBITDA im Jahr 2026 auf über 22%. Auf unserem Capital Markets Day werden wir einen vertieften Blick auf die Entwicklung unseres Segments Financial Technologies werfen und darauf, wie Softwareunternehmen bei CHAPTERS, dem Zuhause für mission critical digital solutions, zu besseren Unternehmen werden. Ich lade alle Aktionäre, Analysten und interessierten Investoren herzlich ein, in Hamburg oder über den Webcast dabei zu sein." Marlene Carl, CFO: "Die konsequente Umsetzung von KI-Initiativen, Vereinfachung und Preisanpassungen, die das Jahr 2025 geprägt hat, setzt sich 2026 mit noch stärkerer Wirkung fort. Darüber hinaus realisiert unser Segment Financial Technologies die Synergien aus der Fusion unserer beiden Marken für Sperrkonten - die Entwicklung dieses Industriestandards trägt zunehmend zum Wachstum bei. Noch liegt ein wesentlicher Teil des Jahres vor uns - wir erwarten weiterhin eine dynamische Entwicklung und werden in den kommenden Monaten fortlaufend über unsere Fortschritte berichten." *** Capital Markets Day 2026 Datum: 15. Juli 2026 Uhrzeit: 15:00 - 18:00 Uhr CEST Format: Teilnahme vor Ort in Hamburg und Live-Videostream; eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird nicht zur Verfügung gestellt. Registrierung: > REGISTRIERUNGSLINK < , die Anmeldung zur Teilnahme vor Ort in Hamburg ist per E-Mail an ir@chaptersgroup.com möglich. CEO Jan Mohr, CFO Marlene Carl, COO VMS Dr. Marc Maurer und CTO Dr. Tobias Pook präsentieren die Strategie der Gruppe, die Manuscript Method und KI-Initiativen über die Plattformen hinweg, wobei ausgewählte Gruppenunternehmen Use Cases vorstellen. __________ i CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni dieses Geschäftsjahres - im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im Jahr 2026 werden die Ganzjahresergebnisse für 2026 auf der Grundlage der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2026 mit den Ganzjahresergebnissen für 2025 für diese Gruppenstruktur verglichen.



13.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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