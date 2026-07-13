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Markus Weingran
13.07.2026 15:27 Uhr
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US-Banken legen los: England: 3 Aktienstars, Sk hynix: Ausverkauf & Telekom: Aktie wieder gefragt

Freud und Leid liegen derzeit sehr eng zusammen bei SK hynix. Während das Debüt an der Nasdaq durchaus als gelungen bezeichnet werden kann, steht die Aktie heute schon wieder unter Druck. Wie sollten Anleger reagieren?US-Banken geben den Startschuß - die wichtigsten Termine der Woche Die Berichtssaison wird traditionell von den US-Banken eröffnet. Morgen stehen die Zahlen von der Bank of America, J.P.Morgan, Citi, Goldman Sachs und Wells Fargo auf dem Programm. Aber auch die Berichte von ASML und TSMC haben das Potenzial, die Kurse der KI-Akten zu bewegen. Die wichtigsten Termine der Woche auf einen Blick. 3 Aktienstars aus Großbritannien Wir feiern den Einzug von England ins Halbfinale. …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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