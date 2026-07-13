US-Banken legen los: England: 3 Aktienstars, Sk hynix: Ausverkauf & Telekom: Aktie wieder gefragt

Freud und Leid liegen derzeit sehr eng zusammen bei SK hynix. Während das Debüt an der Nasdaq durchaus als gelungen bezeichnet werden kann, steht die Aktie heute schon wieder unter Druck. Wie sollten Anleger reagieren?US-Banken geben den Startschuß - die wichtigsten Termine der Woche Die Berichtssaison wird traditionell von den US-Banken eröffnet. Morgen stehen die Zahlen von der Bank of America, J.P.Morgan, Citi, Goldman Sachs und Wells Fargo auf dem Programm. Aber auch die Berichte von ASML und TSMC haben das Potenzial, die Kurse der KI-Akten zu bewegen. Die wichtigsten Termine der Woche auf einen Blick. 3 Aktienstars aus Großbritannien Wir feiern den Einzug von England ins Halbfinale. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran