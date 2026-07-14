© Foto: KI-generiert mit DALL-ESchlechte Vorgaben aus den USA und Asien dürften den DAX heute wieder mit der Marke von 25.000 Punkten kämpfen lassen. Die Lage zwischen den USA und dem Iran eskaliert weiter und KI-Aktien kommen auch nicht zur Ruhe.Der auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegene Ölpreis dürfte den deutschen Aktienmarkt am Dienstag belasten. Die angekündigte US-Seeblockade gegen Schiffe mit Ziel iranischer Häfen sowie eine mögliche Gebühr für die Passage durch die Straße von Hormus trieben Brent-Öl auf rund 85 US-Dollar. Der Broker IG sieht den Dax am Morgen 0,6 Prozent tiefer bei knapp 25.000 Punkten. Damit bleibt der Leitindex in seiner jüngsten Handelsspanne zwischen etwa 24.800 und 25.300 …
Enthaltene Werte: DE0005664809,DE0007667107,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,XD0002742XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,ETH~EUR,DE000TRAT0N7Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE