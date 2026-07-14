Die CHAPTERS Group hat die Prognose für das organische Wachstum des bereinigten operativen EBITDA für 2026 auf über 22% angehoben, gegenüber zuvor 14%-17%, während sie das organische Umsatzwachstum von 7%-9% bestätigt hat. Das Upgrade der Guidance wird durch eine stärkere operative Hebelwirkung unterstützt, die durch früher als erwartete Effizienzen in den Bereichen KI und Automatisierung, Preisanpassungen und wachsende Cluster-Synergien vorangetrieben wird. Wenngleich die neue Guidance ein klares Aufwärtspotenzial für unsere Prognosen schafft, belassen wir unsere Schätzungen vor dem Capital Markets Day am 15. Juli zunächst unverändert. Der CMD liefert üblicherweise einen tieferen Einblick in die operative Leistung durch Fallstudien, Präsentationen der Plattform-Manager und strategische Kontext durch das Management. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (BUY) und unser Kursziel von 50,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/chapters-group-ag
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