Frankfurt am Main (ots) -Tempton Truecare begrüßt Heinrich von Pierer als neues Mitglied im Beirat des Unternehmens. Der erfahrene Manager wird die Unternehmensleitung von Tempton Truecare künftig bei der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens beraten und begleiten.Heinrich von Pierer zählt zu den prägenden deutschen Topmanagern der vergangenen Jahrzehnte. Als langjähriger Vorstandsvorsitzender und später Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens AG führte er den Konzern durch eine Phase tiefgreifender Internationalisierung, technologischer Transformation und nachhaltigen Wachstums. Seine besondere Stärke liegt in der strategischen Unternehmensentwicklung: Er verband langfristige Zukunftsorientierung mit operativer Umsetzung, erschloss neue Märkte, trieb Innovationen voran und entwickelte komplexe Organisationen erfolgreich weiter."Wir freuen uns sehr, Heinrich von Pierer an Bord begrüßen zu dürfen", sagt Benjamin Nabert, geschäftsführender Gesellschafter von Tempton Truecare. "Er ist ein ausgewiesener Stratege für nachhaltige Unternehmensentwicklung und Transformation und seine Expertise wird uns dabei helfen, unsere Position im Markt der Personal- und Fachkräftelösungen weiter auszubauen." Der Fachkräftemangel im Gesundheits- und Sozialwesen zählt zu den größten strukturellen Herausforderungen in Deutschland; mit integrierten Fachkräftelösungen unterstützt Tempton Truecare Kliniken, Pflegeeinrichtungen und weitere Träger dabei, ihre Personalversorgung nachhaltig zu sichern.Als Mitglied des Beirats wird Heinrich von Pierer die Geschäftsführung bei strategischen Fragestellungen begleiten, bei der Ausrichtung der langfristigen Unternehmensentwicklung unterstützen und Akzente beim Aufbau neuer Geschäftsfelder, Kooperationen und Innovationsvorhaben setzen. "Ich freue mich darauf, Tempton Truecare zu begleiten und gemeinsam mit der Geschäftsführung neue Antworten auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen des Fachkräftemangels zu entwickeln", sagt Heinrich von Pierer.Pressekontakt:we care communications GmbHSchauenburgerstraße 35, 20095 HamburgTel. +49 40-756639-0E-Mail: info@wecare-communications.comOriginal-Content von: TRUECARE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180098/6314186