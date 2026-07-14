Rüstungsaktien out? | SpaceX: Bald unter Ausgabepreis, Baidu: Absturz & Mycronic: Kein KI-Schwäche
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|Rüstungsaktien out? | SpaceX: Bald unter Ausgabepreis, Baidu: Absturz & Mycronic: Kein KI-Schwäche
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|HSI Ends Up 127 pts as BIDU-SW Slumps 7%+; XL2CSOPHYNIX Ticks Up 9%
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|Was bei Baidu gerade passiert: Das Warnsignal das die meisten Anleger jetzt übersehen - Was erfahrene Trader jetzt tun
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|Baidu: Plötzlicher Kurssturz
|Die Papiere von Baidu sind im heimischen Handel im Tief um zehn Prozent eingeknickt. Der Konzern hatte gegenüber den Experten verschiedener Analysehäuser eine Ergebnisvorschau gehalten und damit für...
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|Baidu Aktie bricht ein: Sorgen um Werbegeschäft und KI-Wettbewerb belasten
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|Mycronic Q2 2026 slides: record orders, raised guidance, mixed divisions
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|Mycronic AB: Interim Report January-June 2026
|Second quarterOrder intake amounted to SEK 2,917 (1,330) million, an increase of 119 percentNet sales increased 17 percent to SEK 2,416 (2,066) million. Based on constant exchange rates, net sales increased...
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|07.05.
|Dividendenbekanntmachungen (07.05.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCELLERON INDUSTRIES AG ADR US00449R1095 1,8766 USD 1,5973 EUR ACRINOVA AB SE0015660014 3,75 SEK 0,3453 EUR ACRINOVA AB B SE0015660030 3...
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|06.05.
|Mycronic AB: Communiqué from the Annual General Meeting and statutory meeting of the Board of Directors of Mycronic AB (publ)
|The Annual General Meeting of Mycronic AB (publ) was held on May 6, 2026. The Annual General Meeting was carried out with the physical presence of shareholders and representatives. The shareholders...
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|Bank: "Unknown Unknowns for SpaceX"
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|SpaceX's Starlink threat causes Bernstein to cut Verizon, AT&T, Comcast PTs
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|29 Wall Street Analysts Priced SpaceX. Here Is the Target Worth Paying Attention To
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|SpaceX's $25 Billion Bond Offering Got Investment-Grade Ratings From All Three Agencies -- And the Stock Still Fell 16% Anyway. Here's Why
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