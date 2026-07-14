Rüstungsaktien: Meine Top 5: SpaceX: Bald unter Ausgabepreis, Baidu: Absturz & Mycronic: Keine KI-Schwäche

Ist der Hype um die Aktien von SpaceX schon vorbei? Es fehlt nicht mehr viel und dann notiert die Aktie unter ihrem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Ist das ein Warnsignal oder die erste gute Chance nach dem IPO?Rüstungsaktien auf dem Abstellgleis? - SMAG verhagelt den Börsengang Der IPO von SMAG war wohl der endgültige Beweis, dass Rüstungsaktien vorerst ihre beste Zeit hinter sich haben. Ein Blick in die Branche zeigt bei vielen Aktien das gleiche Bild: Die Anleger sind trotz enormer Investitionen der Staaten vorsichtiger geworden. Wir haben mal fünf Aktien rausgesucht, wo es sich lohnen könnte, den Rücksetzer auszunutzen. Vom großen europäischen Rüstungskonzern, bis zum kleinen, eher …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran