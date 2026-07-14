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Markus Weingran
14.07.2026 15:27 Uhr
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Rüstungsaktien: Meine Top 5: SpaceX: Bald unter Ausgabepreis, Baidu: Absturz & Mycronic: Keine KI-Schwäche

Ist der Hype um die Aktien von SpaceX schon vorbei? Es fehlt nicht mehr viel und dann notiert die Aktie unter ihrem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Ist das ein Warnsignal oder die erste gute Chance nach dem IPO?Rüstungsaktien auf dem Abstellgleis? - SMAG verhagelt den Börsengang Der IPO von SMAG war wohl der endgültige Beweis, dass Rüstungsaktien vorerst ihre beste Zeit hinter sich haben. Ein Blick in die Branche zeigt bei vielen Aktien das gleiche Bild: Die Anleger sind trotz enormer Investitionen der Staaten vorsichtiger geworden. Wir haben mal fünf Aktien rausgesucht, wo es sich lohnen könnte, den Rücksetzer auszunutzen. Vom großen europäischen Rüstungskonzern, bis zum kleinen, eher …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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