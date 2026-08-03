© Foto: picture alliance / newscom | John AngelilloQwen3.8-Max soll westlichen Topmodellen nahekommen, Moonshots Kimi schlagen und nächste Woche offen verfügbar werden. Die Alibaba-Aktie zieht deutlich an.Alibaba meldet sich im chinesischen KI-Wettlauf mit einem neuen Flaggschiffmodell zurück - und die Aktie springt an. In Hongkong legte das Papier am Montag zeitweise um mehr als 7 Prozent zu, nachdem der Konzern Qwen3.8-Max vorgestellt hatte. Alibaba spricht von seinem bislang größten KI-Modell und beansprucht eine Leistung, die mit führenden Systemen westlicher Anbieter wie Anthropic vergleichbar sein soll. Qwen3.8-Max basiert auf 2,4 Billionen Parametern und soll nach Angaben des Unternehmens in mehreren Benchmarks besser abschneiden als …
Enthaltene Werte: US0567521085,KYG875721634,US01609W1027,WSOANTHROXXXDen vollständigen Artikel lesen
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