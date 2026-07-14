Die Aktie des US-Biotechunternehmens NextCure hat am Dienstag einen spektakulären Kurssprung hingelegt. Zeitweise schoss das Papier vorbörslich um mehr als 300 Prozent von 2,18 auf rund 9,00 US-Dollar in die Höhe, nachdem das Unternehmen den Zusammenschluss mit der privaten Gesellschaft Avere Therapeutics bekanntgegeben hatte. Anleger honorierten vor allem den radikalen Strategiewechsel: Aus dem bisherigen Onkologieentwickler wird künftig ein auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de