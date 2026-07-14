Die rote Laterne am US-Markt hat heute eindeutig die IBM-Aktie mit Verlusten im zweistelligen Prozentbereich. Vorläufige Quartalszahlen haben die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt und gefallen ihnen ganz und gar nicht. Zahlreiche andere Unternehmen aus der Softwarebranche werden in Sippenhaft genommen.Enttäuschende Geschäftszahlen von IBM und zurückhaltende Aussagen des Chefs Arvind Krishna haben am Dienstag dessen Aktienkurs sowie die IT- und Softwarebranche belastet. Die IBM-Aktien brachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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