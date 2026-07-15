DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AIRBUS - Der Flugzeugbauer Airbus kann auf einen weiteren Auftrag der Bundeswehr hoffen. Nach Handelsblatt-Informationen aus Industriekreisen laufen Gespräche über den Kauf von 15 bis 20 neuen A400M-Militärtransportern. Die Turboprop-Flugzeuge könnten in der Bundeswehr neue Aufgaben übernehmen. Im Gespräch ist unter anderem, die Maschine zu einem Träger von Drohnen oder Marschflugkörpern zu entwickeln. Damit könnte die A400M künftig eine wichtige Rolle in der Abschreckung spielen, heißt es in Industriekreisen. (Handelsblatt)

AGGREGATE - Der Insolvenzverwalter des Immobilienkonzerns Aggregate will einen millionenschweren Immobiliendeal in der Berliner Innenstadt für nichtig erklären lassen, der unter Ex-CEO Cevdet Caner abgeschlossen wurde. Laut Gerichtsunterlagen wirft der Insolvenzverwalter Aggregate und der Käuferin Ossington Holdings SARL vor, den Deal so gestrickt zu haben, dass Geldgeber am Ende das Nachsehen hatten. Ossington weist die Vorwürfe "mit aller Entschiedenheit" zurück. Die Behauptungen seien "widersprüchlich und rechtlich unhaltbar". (Handelsblatt)

BAYWA - Bayerns Genossenschaftspräsident Stefan Müller hat bei den Gläubigern für das neue Sanierungskonzept für den angeschlagenen Baywa-Konzern geworben. "Die Alternative wäre ein Totalschaden gewesen", sagte Müller dem Handelsblatt. Eigentümer und Banken haben sich grundsätzlich auf ein neue Rettungspaket geeinigt, das einen möglichen Schuldenschnitt sowie eine weitere Kapitalspritze der genossenschaftlichen Mehrheitseigentümer vorsieht. Nun müssen alle Gläubiger zustimmen. Den bisherigen Schaden für den Genossenschaftssektor in Deutschland und Österreich bezifferte Müller auf deutlich unter 1 Milliarde Euro. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 00:28 ET (04:28 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.