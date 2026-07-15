VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-14
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61676989.81
|139.2257
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-14
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56472366.04
|75.7002
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-14
|IE00BQQP9XXX
|35600000.000
|3010399472.76
|84.5618
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-14
|IE00BDFBTXXX
|33275000.000
|1917705644.65
|57.6320
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-14
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|579934626.55
|60.4099
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-14
|IE00BQQP9XXX
|11300000.000
|1020478631.00
|90.3078
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-14
|IE00BDS67XXX
|3534000.000
|246559148.07
|69.7677
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-14
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|363484818.41
|63.7693
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-14
|IE00BL0BMXXX
|4700000.000
|168972212.04
|35.9515
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-14
|IE00BMC38XXX
|79350000.000
|8982424393.31
|113.2001
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-14
|IE00BMDH1XXX
|13450000.000
|123146241.80
|9.1559
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-14
|IE00BMDKNXXX
|41100000.000
|526939950.24
|12.8209
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-14
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7452951.25
|15.8573
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-14
|IE0002PG6XXX
|83750000.000
|1293366897.81
|15.4432
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-14
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14301971.38
|22.7015
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-14
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|1896556931.73
|86.2463
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-14
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13890726.31
|22.7717
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-14
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16975382.84
|28.0585
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-14
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11352812.65
|18.0203
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-14
|IE000M7V9XXX
|43320000.000
|2196821611.94
|50.7115
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-14
|IE000NXF8XXX
|9220000.000
|292362421.84
|31.7096
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-14
|IE000YYE6XXX
|120450000.000
|6931724186.61
|57.5486
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-14
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68336654.17
|25.0869
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-14
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|38520786.26
|25.6805
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-14
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12824243.89
|25.6485
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-14
|IE0007Y8YXXX
|28550000.000
|805388592.11
|28.2098
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-14
|IE000QYDXXXX
|550000.000
|11242133.51
|20.4402
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-14
|IE000YYVSXXX
|1750000.000
|31773080.18
|18.1560
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