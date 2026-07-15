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WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
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PR Newswire
15.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 15

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-14 IE00BF541XXX 443000.000 61676989.81 139.2257
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-14 IE00BF540XXX 746000.000 56472366.04 75.7002
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-14 IE00BQQP9XXX 35600000.000 3010399472.76 84.5618
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-14 IE00BDFBTXXX 33275000.000 1917705644.65 57.6320
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-14 IE00BYWQWXXX 9600000.000 579934626.55 60.4099
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-14 IE00BQQP9XXX 11300000.000 1020478631.00 90.3078
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-14 IE00BDS67XXX 3534000.000 246559148.07 69.7677
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-14 IE00BQQP9XXX 5700000.000 363484818.41 63.7693
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-14 IE00BL0BMXXX 4700000.000 168972212.04 35.9515
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-14 IE00BMC38XXX 79350000.000 8982424393.31 113.2001
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-14 IE00BMDH1XXX 13450000.000 123146241.80 9.1559
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-14 IE00BMDKNXXX 41100000.000 526939950.24 12.8209
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-14 IE0000H44XXX 470000.000 7452951.25 15.8573
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-14 IE0002PG6XXX 83750000.000 1293366897.81 15.4432
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-14 IE0005B8WXXX 630000.000 14301971.38 22.7015
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-14 IE000YU9KXXX 21990000.000 1896556931.73 86.2463
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-14 IE000B9PQXXX 610000.000 13890726.31 22.7717
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-14 IE0001J5AXXX 605000.000 16975382.84 28.0585
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-14 IE0005TF9XXX 630000.000 11352812.65 18.0203
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-14 IE000M7V9XXX 43320000.000 2196821611.94 50.7115
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-14 IE000NXF8XXX 9220000.000 292362421.84 31.7096
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-14 IE000YYE6XXX 120450000.000 6931724186.61 57.5486
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-14 IE000J6CHXXX 2724000.000 68336654.17 25.0869
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-14 IE0007I99XXX 1500000.000 38520786.26 25.6805
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-14 IE000SBU1XXX 500000.000 12824243.89 25.6485
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-14 IE0007Y8YXXX 28550000.000 805388592.11 28.2098
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-14 IE000QYDXXXX 550000.000 11242133.51 20.4402
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-14 IE000YYVSXXX 1750000.000 31773080.18 18.1560
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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