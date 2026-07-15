Während die Finanzmärkte gebannt den Nahen Osten und die hohe Inflation blicken, tobt im Bergbau ein eigener Kampf. Denn das wichtigste Metall der Digitalisierung Kupfer wird knapp. Während die Tech-Giganten aus dem Silicon Valley auf ihre hochentwickelten KI-Chips starren, gerät das metallische Fundament der Digitalisierung aus dem Blick. Die S&P Global Studie "Copper in the Age of AI" warnt eindringlich vor einem massiven systemischen Risiko für das globale Wirtschaftswachstum. Der Grund liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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