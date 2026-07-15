Arctic Fox Lithium Corp. gibt bekannt, dass es seinen Namen in NiobiumX Mining Inc. ändern wird, um seinem erweiterten Portfolio an Mineralgrundstücken besser Rechnung zu tragen. Im Zusammenhang mit der Namensänderung wird das Unternehmen sein Börsenkürzel in "NIOX" ändern.
Die Stammaktien des Unternehmens werden ab dem 17. Juli 2026 unter dem neuen Firmennamen und dem neuen Börsenkürzel "NIOX" an der Canadian Securities Exchange (CSE) gehandelt. Die neuen CUSIP- und ISIN-Nummern, die den Stammaktien des Unternehmens zugewiesen wurden, lauten 653946103 bzw. CA6539461XXX.
Arctic Fox ist ein Junior-Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralgrundstücken konzentriert.
© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de
Die Stammaktien des Unternehmens werden ab dem 17. Juli 2026 unter dem neuen Firmennamen und dem neuen Börsenkürzel "NIOX" an der Canadian Securities Exchange (CSE) gehandelt. Die neuen CUSIP- und ISIN-Nummern, die den Stammaktien des Unternehmens zugewiesen wurden, lauten 653946103 bzw. CA6539461XXX.
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