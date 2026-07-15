Lohnen sich die Milliarden, die Konzerne in Rechenzentren und KI-Infrastruktur stecken? Für den niederländischen Halbleiter-Ausrüster ASML durchaus. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal alle Erwartungen übertroffen und die Jahresziele zum zweiten Mal binnen weniger Monate deutlich angehoben. Die im Euro Stoxx 50 notierte Aktie zieht an Richtung Rekordhoch bei 1741 Euro. Der Umsatz des Herstellers von Spezialmaschinen kletterte auf 9,33 Milliarden Euro. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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