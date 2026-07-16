DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Bilanzergebnis für das Geschäftsjahr 2025/26 - Kostendisziplin stabilisiert Profitabilität in forderndem Marktumfeld

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Zumtobel Group AG: Bilanzergebnis für das Geschäftsjahr 2025/26

Kostendisziplin stabilisiert Profitabilität in forderndem Marktumfeld

Dornbirn (pta000/16.07.2026/07:30 UTC+2)

• Konzernumsatz sank um -5,2 % auf 1.040,4 Mio. Euro (währungsbereinigt -4,4 %) • Bereinigtes Gruppen-EBIT beträgt 42,4 Mio. Euro (Vorjahr: 46,9 Mio. Euro) • Bereinigte EBIT-Marge liegt bei 4,1 % (Vorjahr: 4,3 %) • Jahresergebnis von 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 15,5 Mio. Euro) • Ausblick für 2026/27: Umsatz auf Vorjahresniveau und bereinigte EBIT-Marge von 3 - 5 %

Die Zumtobel Group hat sich im Geschäftsjahr 2025/26 in einem weiterhin fordernden Wettbewerbsumfeld behauptet. Belastet durch eine schwache Nachfrage in wesentlichen europäischen Absatzmärkten sowie eine anhaltende Investitionszurückhaltung im Industriesektor, verringerte sich der Konzernumsatz um -5,2 % auf 1.040,4 Mio. Euro (Vorjahr: 1.097,2 Mio. Euro). Währungsbereinigt lag der Rückgang bei -4,4 %.

Regional blieb die D/A/CH-Region mit einem Anteil von 38,1 % der wichtigste Markt der Zumtobel Group, verzeichnete jedoch im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Umsatzrückgang von -3,0 %. In Süd- und Osteuropa lag das Minus bei -5,3 %, während Nord- und Westeuropa mit -8,6 % stärker rückläufig war. Positive Impulse kamen aus der Region Amerika & MEA, in der die Zumtobel Group den Umsatz um 7,2 % verbessert hat.

Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds gelang es der Zumtobel Group, durch konsequente Kostendisziplin und erste Effekte des eingeleiteten Effizienzprogramms die Profitabilität zu stabilisieren. Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich auf 37,3 % (Vorjahr: 36,5 %). Material-, Personal- sowie Verwaltungskosten wurden reduziert. Das bereinigte Gruppen-EBIT belief sich auf 42,4 Mio. Euro (Vorjahr: 46,9 Mio. Euro), die bereinigte EBIT-Marge lag bei 4,1 % (Vorjahr: 4,3 %).

"Das Marktumfeld im Geschäftsjahr 2025/26 war herausfordernd, insbesondere in unseren europäischen Kernmärkten und im Industriesektor. Gleichzeitig zeigen unsere Effizienzmaßnahmen erste Wirkung: Trotz rückläufiger Umsätze konnten wir unsere Bruttomarge verbessern und die Kostenbasis reduzieren. Für das Geschäftsjahr 2026/27 liegt unser Fokus klar auf konsequenter Transformation, operativer Exzellenz und profitablen Wachstumsfeldern", sagt Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group.

Lighting Segment resilient, Components Segment unter Druck Das Lighting Segment entwickelte sich im Geschäftsjahr 2025/26 vergleichsweise robust. Der Umsatz reduzierte sich um

-3,7 % auf 832,3 Mio. Euro, während das bereinigte EBIT auf 54,7 Mio. Euro (Vorjahr: 51,3 Mio. Euro) gesteigert werden konnte. Einsparungen bei Material- und Fixkosten kompensierten den Umsatzrückgang dabei mehr als vollständig. Das Components Segment war infolge der anhaltend schwachen Industriekonjunktur deutlich stärker belastet. Der Umsatz sank um -11,0 % auf 266,4 Mio. Euro, das bereinigte EBIT reduzierte sich auf 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 13,5 Mio. Euro).

Sondereffekte belasten Ergebnis Im Geschäftsjahr 2025/26 wurden Sondereffekte in Höhe von -19,3 Mio. Euro verbucht. Diese resultierten im Wesentlichen aus Restrukturierungsmaßnahmen, darunter die Schließung des US-Produktionsstandorts in Highland, New York, USA, die Einstellung der Produktionstätigkeit in Frankreich sowie Aufwendungen für das konzernweite Effizienzprogramm. Darüber hinaus wirkten Wertminderungen auf Entwicklungsprojekte sowie die Abschreibung des Firmenwerts der ZGE Components belastend.

Das Gruppen-EBIT belief sich auf 23,1 Mio. Euro (Vorjahr: 33,0 Mio. Euro), das Ergebnis vor Ertragsteuern auf 10,7 Mio. Euro (Vorjahr: 16,1 Mio. Euro). Höhere Ertragsteuern, insbesondere infolge von Wertberichtigungen aktiver latenter Steuern in den USA, Großbritannien und Österreich sowie Einmaleffekten, wirkten sich negativ auf das Jahresergebnis aus. Das Jahresergebnis lag bei 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 15,5 Mio. Euro). Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von 0,03 Euro (Vorjahr: 0,36 Euro).

Der Vorstand und der Aufsichtsrat empfehlen der Hauptversammlung am 25. September 2026, angesichts des leicht positiven Jahresergebnisses auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten.

Fokus auf profitable Wachstumsfelder Unabhängig von der kurzfristigen Marktschwäche konzentriert sich die Zumtobel Group auf klar definierte Wachstumsfelder: Das Unternehmen setzt auf energieeffiziente und vernetzte Beleuchtungslösungen für den Gebäudebestand. Das modulare Lichtbandsystem TECTON II von Zumtobel adressiert insbesondere den steigenden Bedarf an intelligenten Retrofit-Lösungen und integrierbaren Smart-Building-Anwendungen.

Ein weiterer Wachstumsbereich ist die globale Sportbeleuchtung. Mit der FIFA-zertifizierten Flutlichtlösung ALTIS von Thorn verfügt die Zumtobel Group über eine starke Position in einem technologisch anspruchsvollen Segment mit attraktiven internationalen Projektchancen.

Zusätzliches Wachstumspotenzial entsteht durch Partnerschaften im Smart-Building-Umfeld. Gemeinsam mit Unternehmen wie Siemens, ABB und Legrand stärkt die Zumtobel Group die Integration eigener Lichtlösungen in digitale Gebäudesysteme und erweitert so den Zugang zu neuen Anwendungen und Kundengruppen.

Veränderung im Vorstand Bernard Motzko, seit Februar 2018 Chief Operating Officer (COO) der Zumtobel Group, wird zum 30. September 2026 planmäßig aus dem Vorstand ausscheiden. Seine operative Verantwortung wird künftig innerhalb der bestehenden Geschäftsbereiche und Führungsstruktur verankert.

"Im Namen des Aufsichtsrats danke ich Herrn Motzko für seine außerordentlichen Verdienste in den vergangenen acht Jahren. Unter seiner Führung wurden zentrale operative Bereiche maßgeblich gestärkt - insbesondere das Produktionsnetzwerk, die Lieferkette sowie das Qualitätsmanagement und der Einkauf. Er hat damit ein solides Fundament geschaffen, von dem das Unternehmen auch künftig profitieren wird", so Karin Zumtobel-Chammah, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Zumtobel Group.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 Das Marktumfeld bleibt für die Zumtobel Group weiterhin herausfordernd. Die verhaltene Konjunkturentwicklung in wesentlichen europäischen Absatzmärkten, die geringe Dynamik im Bausektor sowie geopolitische Unsicherheiten begrenzen die kurzfristige Visibilität. Gleichzeitig bieten regulatorische Initiativen zur Energieeffizienz und Gebäudesanierung mittelfristig Wachstumschancen. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand der Zumtobel Group für das Geschäftsjahr 2026/27 einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Die bereinigte EBIT-Marge wird zwischen 3 % und 5 % prognostiziert.

(Ende)

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Aussender: Zumtobel Group AG Höchster Straße 8 6850 Dornbirn Österreich Ansprechpartner: Eric Schmiedchen Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com Website: z.lighting ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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July 16, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)