Le 15 juillet/July 2026Arctic Fox Lithium Corp. (AFX) has announced a name and symbol change to NiobiumX Mining Inc. (NIOX).Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on July 17, 2026.Disclosure documents are available at www.thecse.com.Please note that all open orders will be canceled at the end of business on July 16, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders._________________________Arctic Fox Lithium Corp. (AFX) a annoncé un changement de nom et de symbole pour NiobiumX Mining Inc. (NIOX).Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 17 juillet 2026.Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 16 juillet 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 17 juillet/July 2026Old Symbol/Vieux Symbole: AFXNew Symbol/Nouveau Symbole: NIOXNew CUSIP/ Nouveau CUSIP: 653946 10 3New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 653946 10 3 9Old/Vieux CUSIP & ISIN: 03967C207/CA03967C2076If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.