Quantencomputing könnte die militärische Planung verändern - lange bevor es auf dem Schlachtfeld ankommt

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Über Jahrzehnte wurde militärische Überlegenheit vor allem durch physische Ressourcen definiert: leistungsfähigere Flugzeuge, weitreichendere Raketen, größere Flotten und zunehmend ausgefeilte autonome Systeme. Doch Verteidigungsstrategen erkennen zunehmend, dass der nächste entscheidende Vorteil aus etwas weniger Sichtbarem entstehen könnte: der Fähigkeit, Menschen, Ausrüstung und Informationen schneller und effizienter zu bewegen als ein potenzieller Gegner.

Genau hier beginnt Quantencomputing, ernsthafte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Während sich die öffentliche Diskussion über Quantentechnologien häufig auf futuristische Waffensysteme oder die Möglichkeit konzentriert, dass Quantencomputer eines Tages moderne Verschlüsselungsverfahren knacken könnten, interessieren sich Verteidigungsorganisationen zunehmend für eine unmittelbarere Anwendung: den Einsatz von Quantencomputing zur Verbesserung von Logistik, Planung und operativen Entscheidungen - lange bevor die Technologie tatsächlich auf dem Schlachtfeld eingesetzt wird.

Jüngste Forschungsarbeiten, die im IEEE veröffentlicht und auf der International Conference on Military Technologies vorgestellt wurden, legen nahe, dass durch Quantencomputer unterstützte künstliche Intelligenz zunächst nicht als Waffe zum Einsatz kommen wird. Stattdessen dürften die ersten Anwendungen in Bereichen wie Gefechtssimulationen, der Optimierung von Lieferketten, der Koordination von Drohnen und der Einsatzplanung liegen - also dort, wo Streitkräfte bereits heute enorme Datenmengen verarbeiten.

Die Geschichte zeigt, dass solche Anwendungen entscheidend sein können.

General John J. Pershing, Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte während des Ersten Weltkriegs, soll einst gesagt haben, dass die Infanterie zwar Schlachten gewinne, die Logistik jedoch Kriege entscheide. Mehr als ein Jahrhundert später hat dieser Grundsatz nichts von seiner Gültigkeit verloren. Moderne Militäroperationen hängen von der Fähigkeit ab, Personal, Fahrzeuge, Treibstoff, Kommunikationssysteme und Ausrüstung über immer komplexere Einsatzgebiete hinweg zu koordinieren.

Gleichzeitig wächst die Komplexität dieser Herausforderungen rasant.

Militärische Planer müssen gleichzeitig Geländegegebenheiten, Wetterbedingungen, Konvoigrößen, Treibstoffverbrauch, neue Geheimdienstinformationen und sich ständig verändernde Prioritäten berücksichtigen. Mit der zunehmenden Nutzung autonomer Systeme und künstlicher Intelligenz steigt auch der rechnerische Aufwand für die Verwaltung all dieser Variablen erheblich.

Genau bei solchen Optimierungsproblemen könnte Quantencomputing künftig einen strategischen Vorteil bieten.

Optimierung bedeutet, aus Tausenden oder sogar Millionen möglicher Alternativen die beste Lösung zu finden. Für Streitkräfte umfasst dies beispielsweise die Frage, wann und auf welchen Routen Konvois bewegt werden sollten, wie Ressourcen verteilt werden und wie Truppen möglichst effizient und risikoarm eingesetzt werden können.

Die Schwierigkeit liegt in der enormen Komplexität der Berechnungen. In manchen Fällen kann allein die Erstellung eines optimalen Einsatzplans für einige Hundert Fahrzeuge mit herkömmlichen Methoden Wochen an Rechenzeit erfordern. Die meisten heutigen Systeme basieren daher auf heuristischen Algorithmen - Näherungslösungen, die Geschwindigkeit über Präzision stellen und häufig erhebliches Verbesserungspotenzial offenlassen.

Verteidigungsorganisationen untersuchen bereits, ob Quantencomputing diese Lücke schließen kann.

Die australische Armee arbeitete kürzlich mit dem Quanteninfrastruktur-Unternehmen Q-CTRL zusammen, um zu prüfen, ob quantengestützte Optimierung die Logistik von Militärkonvois während der Übung "Talisman Sabre" verbessern kann - der größten gemeinsamen Militärübung Australiens und der Vereinigten Staaten. Die Herausforderung bestand darin, die Abfahrtszeiten und Routen von 5.000 Militärkonvois zu optimieren, die jeweils unterschiedliche Größen, Geschwindigkeiten und operative Anforderungen aufwiesen.

Erste Tests zeigten, dass die eingesetzte Quanteninfrastruktur-Software die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhte, optimale Lösungen zu finden, verglichen mit der herkömmlichen Ausführung auf bestehender Quantenhardware. Obwohl sich die Technologie noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, stärkten die Ergebnisse das Vertrauen der Militärplaner, dass quantengestützte Routenoptimierung langfristig zu einem praktischen Instrument zur Verbesserung der Gefechtslogistik werden könnte.

Wichtig ist dabei: Die Streitkräfte investieren nicht deshalb, weil bestehende Systeme versagt hätten. Klassische Rechenverfahren erfüllen weiterhin die aktuellen operativen Anforderungen. Vielmehr investieren militärische Organisationen schon heute, weil sie erkennen, dass Quantencomputing künftig Vorteile bringen könnte - und weil sich dieser Zeithorizont nur durch praktische Experimente verstehen lässt.

Die Auswirkungen reichen weit über die Logistik hinaus.

Laut der IEEE-Studie könnten zukünftige hybride Quanten-Klassik-Systeme Militärstrategen in Bereichen wie Gefechtssimulationen, der Koordination autonomer Drohnen, Sprachanalysen, Geheimdienstverarbeitung und dem Management von Lieferketten unterstützen. Anstatt herkömmliche Computerinfrastrukturen zu ersetzen, erwarten Forscher, dass Quantenprozessoren gemeinsam mit künstlicher Intelligenz und Hochleistungsrechnern eingesetzt werden. Während klassische Systeme weiterhin den operativen Betrieb steuern, könnten Quantencomputer gezielt besonders rechenintensive Aufgaben beschleunigen.

Gerade dieses hybride Modell gewinnt auch für Investoren zunehmend an Bedeutung.

Während sich die öffentlichen Kapitalmärkte bislang vor allem auf Unternehmen konzentriert haben, die Quantenhardware entwickeln, entsteht parallel eine weitere Ebene der Branche: Software-, Orchestrierungs- und Cybersicherheitslösungen, die erforderlich sind, um Quantentechnologien in komplexen Organisationen einzusetzen.

Hier positionieren sich Unternehmen wie SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086).

Anstatt selbst Quantenprozessoren zu produzieren, hat SuperQ eine hardwareunabhängige Unternehmensplattform entwickelt, die künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechner und verschiedene Quantenarchitekturen innerhalb einer einheitlichen Umgebung integriert. Die Plattform Super soll Organisationen - darunter Verteidigungsbehörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen - ermöglichen, Arbeitslasten über CPUs, GPUs und Quantensysteme hinweg zu koordinieren, ohne von einem einzelnen Hardwareanbieter abhängig zu sein. Damit folgt das Unternehmen der breiten Branchenerwartung, dass hybrides Computing den praktikabelsten Weg zur frühen Einführung von Quantentechnologien darstellen wird.

Gleichzeitig gewinnt die Cybersicherheit immer stärker an Bedeutung.

Militärische Organisationen sorgen sich zunehmend über sogenannte "Harvest Now, Decrypt Later"-Angriffe. Dabei werden verschlüsselte Daten bereits heute gesammelt, in der Erwartung, dass künftige Quantencomputer sie eines Tages entschlüsseln können. Während Regierungen weltweit den Übergang zu postquanten-sicheren Verschlüsselungsverfahren vorbereiten, wird die Fähigkeit, Schwachstellen zu identifizieren und widerstandsfähige Infrastrukturen aufzubauen, zu einer strategischen Priorität.

Auch SuperQs Plattform SuperPQC spiegelt diesen Trend wider. Sie versteht sich nicht ausschließlich als Verschlüsselungslösung, sondern soll Unternehmen und Behörden dabei unterstützen, quantenbezogene Risiken zu analysieren, kryptografische Abhängigkeiten zu kartieren und strukturierte Migrationspläne für eine quantensichere Infrastruktur zu entwickeln.

Für Investoren dürfte die wichtigste Erkenntnis sein, dass die ersten militärischen Auswirkungen des Quantencomputings wahrscheinlich nicht in Form revolutionärer Waffensysteme auftreten werden.

Vielmehr könnten sie sich schrittweise durch effizientere Logistik, schnellere Planungsprozesse, präzisere Simulationen und eine höhere Cybersicherheit bemerkbar machen.

Die militärische Überlegenheit der Zukunft wird möglicherweise nicht allein der Seite gehören, die über die modernsten Waffen verfügt. Zunehmend könnte sie jenen vorbehalten sein, die bessere Entscheidungen treffen - und Quantencomputing könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Quellen

https://q-ctrl.com/case-study/improving-army-logistics-with-quantum-computing

https://www.rbcwealthmanagement.com/en-uk/insights/quantum-computing-and-the-next-technology-contest

https://www.home.saxo/content/articles/equities/quantum-revolution-eng-02062026

https://postquantum.com/quantum-sovereignty/quantum-sovereignty-intro/

https://www.superq.co/news/secures-major-commercial-agreement-with-ai-financial-aifc

https://money.usnews.com/investing/articles/best-quantum-computing-stocks-to-buy

https://www.afr.com/technology/us-to-pour-140m-into-psiquantum-as-part-of-2-8b-investment-push-20260521-p5zzn1

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SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

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