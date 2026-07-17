© Foto: Dall-EJefferies sieht bei Amazon über 25 Prozent Kurspotenzial und einen erheblichen Bewertungsvorteil gegenüber Alphabet und Walmart.Die Amazon-Aktie könnte Anlegern derzeit einen vergleichsweise günstigen Einstieg in zwei der wichtigsten Investmenttrends bieten: künstliche Intelligenz und den globalen Onlinehandel. Zu dieser Einschätzung kommt die Investmentbank Jefferies, die den E-Commerce- und Cloud-Giganten zum Kauf empfiehlt. Jefferies sieht die Amazon-Aktie bei 320 US-Dollar. Ausgehend von einem Kurs von 255 US-Dollar entspricht das einem Aufwärtspotenzial von 25,5 Prozent. Amazon deutlich günstiger bewertet als Walmart und Alphabet Im Mittelpunkt der Jefferies-Analyse steht die Bewertung …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US9311421039Den vollständigen Artikel lesen
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