Makenita Resources plant Bohrprogramm nach Entdeckung einer Wolfram-Anomalie neben der Sisson-Lagerstätte in New Brunswick

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Neue Daten aus einer luftgestützten geophysikalischen Untersuchung haben auf dem Sisson-West-Projekt des Unternehmens eine magnetische Anomalie identifiziert, die nach Einschätzung des Managements auf eine neue mineralisierte Intrusion in der Nähe eines der größten Wolframprojekte Kanadas hindeuten könnte.

Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) hat auf seinem Sisson-West-Wolframprojekt in der kanadischen Provinz New Brunswick eine markante magnetische Anomalie identifiziert und bereitet nun ein Bohrprogramm vor. Ziel ist es, zu überprüfen, ob es sich dabei um eine geologische Fortsetzung des mineralisierten Systems der benachbarten Sisson-Wolframlagerstätte handelt.

Das in Vancouver ansässige Unternehmen erklärte, dass neu ausgewertete luftgestützte geophysikalische Daten in Kombination mit historischen regionalen Datensätzen eine lokale magnetische Anomalie auf den eigenen Konzessionsflächen westlich des Howard-Peak-Granodiorits aufgezeigt hätten. Dieser große Intrusionskörper steht in direktem Zusammenhang mit der nahegelegenen Sisson-Wolfram-Molybdän-Lagerstätte. Das Zielgebiet grenzt unmittelbar an das Sisson-Projekt von Northcliff Resources, das Ende 2025 von der kanadischen Regierung als eines der ersten "Nation-Building"-Projekte des Landes ausgewählt wurde.

Der Fund folgt auf eine detaillierte luftgestützte Magnetuntersuchung, die Anfang dieses Jahres über Makenitas rund 9.845 Acres großes Projektgebiet durchgeführt wurde. Die Vermessung erfolgte in einer durchschnittlichen Flughöhe von 50 Metern und mit einem Linienabstand von 100 Metern. Die Ergebnisse wurden mit historischen aeromagnetischen Daten aus der Region Florenceville kombiniert. Nach Ansicht der Geologen des Unternehmens deuten die Daten auf eine mögliche zweite Intrusion unterhalb des westlichen Teils des Batholithen hin und definieren damit ein konkretes Explorationsziel anstelle einer großflächigen regionalen Anomalie.

Die technische Interpretation des Unternehmens legt nahe, dass sich bedeutende geologische Strukturen mit Südwest-Nordost-Ausrichtung vom Sisson-Gebiet auf die Konzessionsflächen von Makenita erstrecken. Vergleichbare Strukturen gelten als maßgeblich für die wolframhaltigen Gänge der benachbarten Lagerstätte. Dies nährt die Hoffnung, dass sich Makenitas Projekte in einem aussichtsreichen geologischen Korridor und nicht lediglich an einem isolierten Vorkommen befinden.

Weitere Unterstützung für dieses Explorationsmodell liefern regionale geochemische Daten. Historische Untersuchungen von Geschiebematerial weisen südlich und südwestlich der Sisson-Lagerstätte erhöhte Wolframkonzentrationen auf. Makenita geht davon aus, dass diese Anomalien aufgrund der historischen Gletscherbewegungen der Region möglicherweise von den eigenen Konzessionsflächen stammen. Die Kombination aus geophysikalischen und geochemischen Daten hat das Vertrauen des Managements gestärkt, dass das Projektgebiet zeitnah durch Bohrungen getestet werden sollte.

Präsident und CEO Jason Gigliotti bezeichnete das neue Zielgebiet als eine der bedeutendsten Entwicklungen in der bisherigen Unternehmensgeschichte. Das Management habe rasch mit der Planung eines Bohrprogramms begonnen, um festzustellen, ob sich hinter der magnetischen Signatur wirtschaftlich relevante Mineralisierungen verbergen.

Wolfram entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Rohstoff, da Regierungen in Nordamerika und Europa versuchen, die heimische Versorgung mit kritischen Mineralien für Verteidigungsanwendungen, die Industrie und Hochtechnologien zu sichern. Das Metall zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Härte und seinen hohen Schmelzpunkt aus und wird unter anderem für Schneidwerkzeuge, Elektronik und Komponenten der Luft- und Raumfahrt benötigt.

Kanada hat Wolfram als wichtigen Bestandteil seiner Strategie für kritische Rohstoffe identifiziert. Das Sisson-Projekt rückt daher zunehmend in den Fokus, da politische Entscheidungsträger ihre Abhängigkeit von internationalen Lieferketten verringern wollen. Für Explorationsunternehmen wie Makenita kann die Nähe zu etablierten Lagerstätten nicht nur geologische Hinweise liefern, sondern im Falle einer wirtschaftlichen Entdeckung auch infrastrukturelle Vorteile bieten.

Das Unternehmen verweist zudem auf seine vergleichsweise schlanke Kapitalstruktur, die einen erheblichen Hebel auf Explorationserfolge bieten könnte. Mit etwas mehr als 35 Millionen ausstehenden Aktien ist das Management der Ansicht, dass positive Bohrergebnisse den Unternehmenswert deutlich steigern und gleichzeitig weitere Explorationsaktivitäten im gesamten Projektportfolio unterstützen könnten.

Neben dem Projekt in New Brunswick verfügt Makenita über mehrere weitere Explorationsprojekte in Kanada, die verschiedene Rohstoffe abdecken. Dazu zählt das Serpentinization-Iron-Magnetit-Projekt in Saskatchewan mit einer Fläche von mehr als 102.000 zusammenhängenden Acres, das an Konzessionen von Max Power Mining grenzt. Darüber hinaus hält das Unternehmen das Seltene-Erden-Projekt NTX in Québec sowie das Hector-Projekt nahe Cobalt in Ontario, das Potenzial für Kobalt, Silber und Diamanten besitzt.

Die technischen Grundlagen der Interpretation wurden von einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß den kanadischen Berichtsstandards überprüft. Einige der im Rahmen der Analyse verwendeten historischen Regierungsdaten wurden jedoch nicht unabhängig verifiziert.

Für Investoren wird der nächste wichtige Meilenstein der Start des geplanten Bohrprogramms sein. Die Ergebnisse sollen zeigen, ob das neu identifizierte Zielgebiet einen bedeutenden Beitrag zur wachsenden Pipeline kanadischer Projekte für kritische Rohstoffe leisten kann oder lediglich eine weitere vielversprechende Anomalie darstellt, die noch genauer untersucht werden muss.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21121606-makenita-resources-identifiziert-abgegrenztes-magnetisches-wolframprojekt-sisson-west-wolframlagerstaette-sisson-new-brunswick-grenzt

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Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

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Enthaltene Werte: CA5609251098