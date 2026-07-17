Der finnische Pharma-Konzern Orion bleibt auf einem dynamischen Wachstumskurs. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis haben die Nordeuropäer im zweiten Quartal kräftig steigern können. Als Wachstumstreiber erwies sich einmal mehr das Prostatakrebs-Medikament Nubeqa, das Orion vor vielen Jahren an Bayer auslizenziert hat und inzwischen der Top-Seller im Pharma-Portfolio der Leverkusener ist.Konzernweit kletterten die Umsätze von Orion zwischen April und Juni um gut ein Viertel auf 521,6 Millionen Euro (Schätzung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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