DJ PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Kooperation mit Terrawatt zur Restrukturierung des Projektportfolios; Prüfung rechtlicher Schritte

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Aleia Holding AG: Kooperation mit Terrawatt zur Restrukturierung des Projektportfolios; Prüfung rechtlicher Schritte

Hamburg/Leipzig (pta000/17.07.2026/12:15 UTC+2)

Die Aleia Holding AG unterzieht derzeit die Flächensicherungsverträge ihrer Tochtergesellschaft ME Müritzer Energie AG für die dort geplanten Windenergieprojekte einer umfassenden rechtlichen und wirtschaftlichen Überprüfung. Nach dem aktuellen Stand der Prüfung besteht bei einem signifikanten Teil der Verträge das Risiko einer rechtlichen Ungültigkeit. Bislang konnte nur für rund ein Drittel der vertraglich gesicherten Flächen eine Rückmeldung der Vertragspartner erzielt werden.

Zur Sicherung des bestehenden Projektportfolios und zur Überführung sowie Restrukturierung der Vertragslage wird die Terrawatt GmbH, Leipzig, als von der ME Müritzer Energie AG unabhängiger Dritter eigenständig und kurzfristig die Überprüfung, Korrektur und gegebenenfalls den Neuabschluss der betroffenen Verträge vor Ort übernehmen. Im Rahmen einer zukünftigen Kooperationsvereinbarung soll Terrawatt im Anschluss die Genehmigungsverfahren für die Windenergie- und Freiflächen-Solarprojekte fortführen; die anschließende Realisierung und Verwertung der Projekte soll sodann partnerschaftlich durch beide Unternehmen erfolgen.

Aufgrund der festgestellten objektiven Mängel bei den historischen Vertragsabschlüssen prüft die Aleia Holding AG derzeit die Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche sowie die Erstattung einer Strafanzeige.

Die Gesellschaft prüft derzeit die Auswirkungen auf den Wert des Projektportfolios sowie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Eine abschließende Quantifizierung ist aufgrund der nicht vollständigen Rückmeldungen derzeit noch nicht möglich.

(Ende)

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Aussender: Aleia Holding AG Winterhuder Weg 29 22085 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Dirk Volkmann Tel.: +49 (0)40 2281 7697 E-Mail: presse@aleia.ag Website: www.aleia.ag ISIN(s): DE000A161291 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg (High Risk Market)

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July 17, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)