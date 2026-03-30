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Hamburg
30.03.26 | 12:20
0,140 Euro
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Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ALEIA HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALEIA HOLDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
30.03.2026 18:33 Uhr
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PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Weiter verbessertes vorläufiges Jahresergebnis 2025

DJ PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Weiter verbessertes vorläufiges Jahresergebnis 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Aleia Holding AG: Weiter verbessertes vorläufiges Jahresergebnis 2025

Hamburg (pta000/30.03.2026/18:00 UTC+2)

Die Aleia Holding AG gibt bekannt, dass der vorläufige Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr aufweist. Das Jahresergebnis verbesserte sich auf -45,1 TEUR (Vorjahr: -97,7 TEUR). Das Eigenkapital belief sich auf 16.423,4 TEUR (Vorjahr: 16.468,5 TEUR), während die Eigenkapitalquote sich geringfügig auf 87,5 % (Vorjahr: 87,7 %) verringerte. Die Bilanzsumme lag bei 18.778,1 TEUR (Vorjahr: 18.772,7 TEUR).

(Ende)

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Aussender:      Aleia Holding AG 
           Winterhuder Weg 29 
           22085 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dirk Volkmann 
Tel.:         +49 (0)40 2281 7697 
E-Mail:        presse@aleia.ag 
Website:       www.aleia.ag 
ISIN(s):       DE000A161291 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg (High Risk Market)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774886400584 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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