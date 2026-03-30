DJ PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Weiter verbessertes vorläufiges Jahresergebnis 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Aleia Holding AG: Weiter verbessertes vorläufiges Jahresergebnis 2025
Hamburg (pta000/30.03.2026/18:00 UTC+2)
Die Aleia Holding AG gibt bekannt, dass der vorläufige Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr aufweist. Das Jahresergebnis verbesserte sich auf -45,1 TEUR (Vorjahr: -97,7 TEUR). Das Eigenkapital belief sich auf 16.423,4 TEUR (Vorjahr: 16.468,5 TEUR), während die Eigenkapitalquote sich geringfügig auf 87,5 % (Vorjahr: 87,7 %) verringerte. Die Bilanzsumme lag bei 18.778,1 TEUR (Vorjahr: 18.772,7 TEUR).
(Ende)
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March 30, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)