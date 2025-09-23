DJ PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Potenzial für über 400 MW - alle gesicherten Windenergie-Flächen weiterhin enthalten in Planentwurf - für Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Aleia Holding AG: Potenzial für über 400 MW - alle gesicherten Windenergie-Flächen weiterhin enthalten in Planentwurf

für Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte

Hamburg (pta000/23.09.2025/08:30 UTC+2)

In seiner 63. Verbandsversammlung am Donnerstag, dem 18. September 2025, hat der Regionale Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte den finalen Planentwurf für die Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramm (RREP) Mecklenburgische Seenplatte beraten.

Erwartungsgemäß sind darin weiterhin die Flächen für sämtliche acht Windparkprojekte enthalten, für die sich die ME Müritzer Energie AG, eine 100-prozentige Tochter der Aleia Holding AG, die Nutzungsrechte für die Errichtung von Windanlagen sichern konnte.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Vorplanungen können auf diesen Flächen selbst unter Berücksichtigung der im Planentwurf bekanntgegebenen Ausschlussflächen, die im Wesentlichen dem Schutz kollisionsgefährdeter Brutvogelarten dienen, Windenergieanlagen mit einer Kapazität von mindestens 400 MW errichtet werden.

Mit seinem Beschluss hat der Regionale Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte die Öffentlichkeitsbeteiligung für die im Planentwurf ausgewiesenen Vorrangflächen angestoßen. Damit soll das im Wind-an-Land-Gesetz (WindBG) vorgegebene Ziel erreicht werden, 1,4 % der Landesfläche bis zum 31. Dezember 2027 für die Windenergie an Land auszuweisen.

"Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir mit Stolz sagen können, dass sich unsere jahrelangen Vorarbeiten, in die wir sehr viel Zeit, Geld und Energie investiert haben, gelohnt haben. Da wir dort schon so lange aktiv sind und uns sehr frühzeitig Flächen gesichert haben, können wir nun auch von der Überleitungsvorschrift für ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren gemäß -- 245e BauGB profitieren. ", freut sich Frank Thale, Vorstand der ME Müritzer Energie AG.

Dirk Volkmann, Vorstand der Aleia Holding AG, ergänzt: "Auf dieser gesicherten und sehr erfolgversprechenden Planungsgrundlage wird nun eine von uns beauftragte, global tätige M&A- und Corporate-Finance-Beratung einen strukturierten Prozess zur Beteiligung von strategischen Investoren oder Projektpartnern einleiten, um die Genehmigungsanträge nun zügig einzureichen und die Projekte weiter voranzutreiben."

Über die Aleia Holding AG Unternehmensgruppe

Die Aleia Holding Unternehmensgruppe entwickelt und realisiert Projekte im Bereich der Ressourcenschonung und Erneuerbaren Energien, insbesondere Solar- und Windenergie. Dabei beschäftigt sich das Unternehmen mit der nachhaltigen Erzeugung von Elektrizität und Biomethan und der Anwendung von Technologien zur Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit in allen Stufen dieser Erzeugungsprozesse.

Aleia Holding AG, Investor Relations, Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg

Tel. +49 (0)40 2281 7697, Fax +49 (0)40 3567 6809, presse@aleia.ag, www.aleia.ag

