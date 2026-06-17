DJ PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Interne Untersuchung wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei Wind-/Solarprojekten der ME Müritzer Energie AG eingeleitet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Aleia Holding AG: Interne Untersuchung wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei Wind-/Solarprojekten der ME Müritzer Energie AG eingeleitet

Hamburg (pta000/17.06.2026/16:40 UTC+2)

Der Vorstand der Aleia Holding AG hat heute eine umfassende Prüfung von potenziellen Unregelmäßigkeiten bei Wind- und Solarprojekten der 100%igen Tochtergesellschaft ME Müritzer Energie AG eingeleitet. Anlass sind Vorwürfe gegen einen freien Mitarbeiter der ME Müritzer Energie AG bezüglich der Richtigkeit von Projektunterlagen und Projektdaten in der Vergangenheit.

Die Aleia Holding AG prüft unverzüglich, ob und in welchem Umfang diese potentiellen Unregelmäßigkeiten bestehen und Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns haben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die potentiellen finanziellen Auswirkungen noch nicht abschließend beziffert werden. Bis zum Abschluss der Prüfungen gilt die Unschuldsvermutung für den freien Mitarbeiter.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Aleia Holding AG Winterhuder Weg 29 22085 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Dirk Volkmann Tel.: +49 (0)40 2281 7697 E-Mail: presse@aleia.ag Website: www.aleia.ag ISIN(s): DE000A161291 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg (High Risk Market)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781707200039 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 10:40 ET (14:40 GMT)