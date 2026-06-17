Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 17.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Quantum X Labs: Kräftiger Ausbruch - Rallye getriggert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A16129 | ISIN: DE000A161291 | Ticker-Symbol: EBGK
Hamburg
17.06.26 | 12:04
0,110 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ALEIA HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALEIA HOLDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
17.06.2026 17:15 Uhr
370 Leser
Artikel bewerten:
(2)

PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Interne Untersuchung wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei Wind-/Solarprojekten der ME Müritzer Energie AG eingeleitet

DJ PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Interne Untersuchung wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei Wind-/Solarprojekten der ME Müritzer Energie AG eingeleitet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Aleia Holding AG: Interne Untersuchung wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei Wind-/Solarprojekten der ME Müritzer Energie AG eingeleitet

Hamburg (pta000/17.06.2026/16:40 UTC+2)

Der Vorstand der Aleia Holding AG hat heute eine umfassende Prüfung von potenziellen Unregelmäßigkeiten bei Wind- und Solarprojekten der 100%igen Tochtergesellschaft ME Müritzer Energie AG eingeleitet. Anlass sind Vorwürfe gegen einen freien Mitarbeiter der ME Müritzer Energie AG bezüglich der Richtigkeit von Projektunterlagen und Projektdaten in der Vergangenheit.

Die Aleia Holding AG prüft unverzüglich, ob und in welchem Umfang diese potentiellen Unregelmäßigkeiten bestehen und Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns haben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die potentiellen finanziellen Auswirkungen noch nicht abschließend beziffert werden. Bis zum Abschluss der Prüfungen gilt die Unschuldsvermutung für den freien Mitarbeiter.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Aleia Holding AG 
           Winterhuder Weg 29 
           22085 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dirk Volkmann 
Tel.:         +49 (0)40 2281 7697 
E-Mail:        presse@aleia.ag 
Website:       www.aleia.ag 
ISIN(s):       DE000A161291 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg (High Risk Market)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781707200039 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 10:40 ET (14:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.